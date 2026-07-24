Oberligist TSG Backnang verstärkt Defensive mit Talent

– Foto: Alexander Hornauer/Verein

In der Saison 2026/2027 setzt die TSG Backnang in der Oberliga Baden-Württemberg auf Verstärkung für die Abwehr: Mit Robert Schneider wechselt ein junger Innenverteidiger aus der Junioren-Bundesliga zu den Rot-Weißen. Unterdessen wurde das für Sonntag angesetzte Spiel beim Bezirksligisten abgesagt.

Die TSG Backnang verstärkt ihre Defensive mit einem weiteren vielversprechenden Talent: Robert Schneider wechselt unters Viadukt. Der 19-jährige Innenverteidiger kommt aus der U19 der SGV Heilbronn-Freiberg und wagt nun den nächsten Schritt in den Aktivenbereich. In der Junioren-Bundesliga wurde Schneider auf höchstem Niveau ausgebildet und soll seine Entwicklung künftig in den Etzwiesen fortsetzen.

Einschätzung der sportlichen Leitung

Die sportliche Leitung um Marc Erdmann und Oguzhan Biyik äußert sich in der Pressemitteilung des Vereins wie folgt zu dem Neuzugang: „Robert ist noch ein sehr junger, talentierter und sehr entwicklungsfähiger Innenverteidiger. Er wurde in der U19-Bundesliga hervorragend ausgebildet und soll nun auch im Aktivenbereich nach und nach herangeführt und weiterentwickelt werden. Die Voraussetzungen bei Robert sind sowohl persönlich als auch sportlich auf jeden Fall gegeben.“

Blick des Neuzugangs auf die neue Aufgabe

Auch der Abwehrspieler selbst blickt voller Vorfreude auf die kommende Zeit in der Oberliga Baden-Württemberg. Robert Schneider sagt in der Pressemitteilung des Vereins: „Nach meiner Zeit in der U19-Bundesliga ist der Wechsel in die Oberliga der perfekte nächste Schritt für mich. Ich hatte eine großartige Zeit im Jugendbereich und danke all meinen Trainern. Der Fußball im Herrenbereich ist physischer und reifer. Ich möchte hier schnell Fuß fassen, von den erfahrenen Spielern lernen und der Mannschaft mit meinen Qualitäten weiterhelfen. Die TSG Backnang ist eine Top-Adresse in der Oberliga Baden-Württemberg und ich freue mich riesig darauf, mich hier im Herrenbereich zu beweisen.“

Absage der Begegnung am Sonntag

Neben der Verpflichtung des Abwehrtalents gibt es eine Änderung im Terminkalender der Mannschaft. Das für Sonntag um 11.30 Uhr beim Bezirksligisten SG Oppenweiler-Strümpfelbach geplante Testspiel wurde abgesagt.