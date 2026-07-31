Oberligist TSG Backnang im WFV-Pokal souverän weiter

Robert Schneider eröffnete die Partie bereits nach einer Minute und gab dem Abend damit eine Richtung, die für den Gastgeber unangenehm werden sollte. In der elften Minute legte Cayan Demirköprü nach. Zwei Angriffe, zwei Tore: Mehr Effizienz hätte sich Backnang kaum wünschen können.

Doch der FSV, der nach dem Abstieg aus der Oberliga nun in der Verbandsliga antritt, ließ sich davon nicht entmutigen. Mirhan Inan verkürzte in der 30. Minute auf 1:2 und brachte damit jene Spannung zurück, die der frühe Backnanger Doppelschlag eigentlich schon vertrieben zu haben schien. Die TSG musste sich nun wieder mit dem beschäftigen, was ihr bereits in der Generalprobe gegen Schwäbisch Hall Schwierigkeiten bereitet hatte: dem konsequenten Umgang mit Druck und einem Gegner, der nicht freiwillig weichen wollte.

Nach der Pause fand Backnang jedoch wieder die nötige Ordnung. Der Oberligist kontrollierte die Partie zunehmend und wartete geduldig auf die nächste Gelegenheit. Sie kam in der 71. Minute: Fabijan Domic erhöhte auf 3:1 und nahm dem Pokalabend endgültig die Ungewissheit.