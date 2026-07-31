Oberligist TSG Backnang im WFV-Pokal souverän weiter

Es gibt Pokalabende, an denen der Favorit erst gar nicht fragt, was der Außenseiter vorhat. Die TSG Backnang gehörte in Bietigheim-Bissingen zu dieser Kategorie – zumindest zunächst. Mit zwei Treffern in den ersten elf Minuten stellte der Oberligist die Weichen früh auf Sieg, ließ den FSV 08 aber noch einmal hoffen. Am Ende stand ein 4:1, mit dem Backnang souverän in die dritte Runde des WFV-Pokals einzog.
Robert Schneider eröffnete die Partie bereits nach einer Minute und gab dem Abend damit eine Richtung, die für den Gastgeber unangenehm werden sollte. In der elften Minute legte Cayan Demirköprü nach. Zwei Angriffe, zwei Tore: Mehr Effizienz hätte sich Backnang kaum wünschen können.
Doch der FSV, der nach dem Abstieg aus der Oberliga nun in der Verbandsliga antritt, ließ sich davon nicht entmutigen. Mirhan Inan verkürzte in der 30. Minute auf 1:2 und brachte damit jene Spannung zurück, die der frühe Backnanger Doppelschlag eigentlich schon vertrieben zu haben schien. Die TSG musste sich nun wieder mit dem beschäftigen, was ihr bereits in der Generalprobe gegen Schwäbisch Hall Schwierigkeiten bereitet hatte: dem konsequenten Umgang mit Druck und einem Gegner, der nicht freiwillig weichen wollte.
Nach der Pause fand Backnang jedoch wieder die nötige Ordnung. Der Oberligist kontrollierte die Partie zunehmend und wartete geduldig auf die nächste Gelegenheit. Sie kam in der 71. Minute: Fabijan Domic erhöhte auf 3:1 und nahm dem Pokalabend endgültig die Ungewissheit.
Für den Schlusspunkt sorgte Flavio Santoro in der Nachspielzeit. Nach einem Foul verwandelte er den Strafstoß zum 4:1 und besiegelte damit einen letztlich klaren Erfolg. Die 180 Zuschauer sahen einen Pokalabend, der nach dem schnellen Backnanger Start kurzzeitig zu kippen drohte, am Ende aber die Kräfteverhältnisse bestätigte.
Die TSG setzt damit ihre ordentliche Vorbereitung auch im ersten Pflichtspiel fort. Vor allem die frühe Effizienz und die Reaktion auf den Anschlusstreffer dürfen Mario Marinic gefallen haben. Nun wartet in einer Woche mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Mühlhausen der Start in die Oberliga. Der Pokal hat dafür bereits gezeigt: Backnang kann Spiele früh prägen – und sie auch dann wieder an sich ziehen, wenn es zwischenzeitlich unbequem wird.