Oberligist TSG Backnang: Ein Abgang und ein Verletzter

– Foto: Nico Schoch

Die sportliche Situation bei der TSG Backnang spitzt sich in der Oberliga Baden-Württemberg zu. Während das Team um Trainer Mario Marinic ohnehin im Schlamassel steht, gibt es nun personelle Hiobsbotschaften: Eine schwere Verletzung und ein studienbedingter Abgang.

Ein schwerer Schlag trifft die Mannschaft durch die Verletzung von Marlon Suckut. Der 19-jährige Akteur hat sich eine schwere Knieverletzung zugezogen. Die Schwere der Blessur erfordert einen operativen Eingriff, der bereits für den kommenden Montag angesetzt ist. Für den jungen Spieler bedeutet dies einen jähen Abbruch seiner Entwicklung in Backnang, nachdem er in der laufenden Spielzeit 2025/2026 in der Oberliga bereits 4 Spiele absolviert hatte. In diesen Einsätzen blieb er ohne Torerfolg und ohne Torvorlage, war jedoch als fester Bestandteil des Kaders für die Zukunft eingeplant. Der Schock über diesen Ausfall sitzt tief im gesamten Team, da Marlon Suckut als großes Talent galt.

Die bisherige Laufbahn des Marlon Suckut im Detail

Die fußballerische Ausbildung von Marlon Suckut ist eng mit den großen Adressen im württembergischen Fußball verknüpft. Vor seinem Wechsel zur TSG Backnang war er für die Stuttgarter Kickers aktiv. Auch beim VfB Stuttgart war in der Juegnd aktiv.

Der plötzliche Abgang von Verteidiger Tim Häußermann

Zusätzlich zur medizinischen Hiobsbotschaft muss die TSG Backnang einen weiteren personellen Verlust verkraften. Der 22-jährige Abwehrspieler Tim Häußermann steht dem Verein ab sofort nicht mehr zur Verfügung. Grund für diese Entscheidung ist sein Studium, das ihn nach Berlin führt. Häußermann kam in der aktuellen Oberliga-Saison in 8 Spielen zum Einsatz.

Die fußballerische Stationen von Tim Häußermann

Tim Häußermann blickt trotz seines jungen Alters auf eine vielseitige Karriere in der Region zurück. Vor seinem Engagement in Backnang spielte er für den FSV 08 Bietigheim-Bissingen II in der Bezirksliga Enz-Murr, wo er in der Saison 2024/2025 in einem Spiel 2 Tore erzielte. Für die erste Mannschaft des FSV 08 Bietigheim-Bissingen kam er in derselben Saison auf 5 Einsätze in der Oberliga. Bereits in der Spielzeit 2023/2024 war er für Bissingen 13 Mal in der Oberliga am Ball und erzielte einen Treffer. Seine Ausbildung erhielt er unter anderem bei der SG Sonnenhof Großaspach. Dort war er in der Saison 2022/2023 achtmal in der Oberliga aktiv und gehörte 2021/2022 zum Kader der Regionalliga Südwest. In der Saison 2019/2020 absolvierte er für Großaspach zudem 16 Spiele bei den B-Junioren und steuerte 2 Tore sowie eine Vorlage bei.

Das nächste Spiel

Für Mario Marinic geht es nun darum, die verbliebenen Kräfte zu bündeln und das Gefüge so zu stabilisieren, dass der sportliche Überlebenskampf in der Oberliga erfolgreich gestaltet werden kann. Viel Zeit zum Wundenlecken bleibt der TSG Backnang nicht. Bereits am Sonntag, den 1. März 2026, steht die nächste Bewährungsprobe auf dem Programm. Um 14 Uhr gastiert die Mannschaft beim Türkischer SV Singen. Ohne die Dienste von Häußermann und Suckut muss Backnang versuchen, in Singen zu punkten.