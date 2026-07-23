Oberligist trifft im letzten Test auf einen Landesligisten

Die bisherigen Wochen haben der Mannschaft von Michael Schilling sehr unterschiedliche Bilder geliefert. Das 8:0 im Benefizspiel gegen den FC Krauchenwies war ein standesgemäßer Auftakt mit besonderem Rahmen. Danach folgte gegen den Landesliga-Vizemeister SG Empfingen ein engeres 3:2, das schon mehr Widerstand bot und der TSG mehr Alltagsfragen stellte. Am vergangenen Wochenende kam dann das Highlight gegen den VfB Stuttgart, das der Bundesligist erwartungsgemäß deutlich mit 7:0 gewann.

Solche Spiele gegen einen Gegner dieser Klasse sind im Ergebnis selten maßgeblich. Wichtiger ist, was sie sichtbar machen: Tempo, Entscheidungsdruck, Raumverhalten, Umschalten unter höchster Belastung. Balingen bekam vor voller Kulisse einen Eindruck davon, wie klein Fehler gegen Topteams werden. Nun muss die Mannschaft diese Erfahrungen wieder in ihren eigenen Maßstab übersetzen.

Der SV Aasen aus der südbadischen Landesliga ist dafür ein passender letzter Prüfstein. Balingen wird mehr Ballbesitz erwarten dürfen, muss aber gerade deshalb konzentriert bleiben. Nach dem Stuttgart-Spiel geht es darum, wieder selbst Rhythmus zu bestimmen, Angriffe sauber vorzubereiten und defensiv keine Nachlässigkeit zuzulassen. Für Schilling dürfte zählen, ob seine Mannschaft die Trainingsinhalte mit der nötigen Ernsthaftigkeit auf den Platz bringt.