Oberligist trennt sich sofort vom Trainer

Beim Oberligisten VFC Plauen gibt es einige Neuigkeiten. Das teilt der Verein dazu mit:

Der VFC Plauen hat mit sofortiger Wirkung Sedat Gören von seinen Aufgaben als Cheftrainer und Sportlicher Leiter entbunden.

𝗩𝗙𝗖-𝗣𝗿ä𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁 𝗧𝗵𝗼𝗺𝗮𝘀 𝗙𝗿𝗶𝘁𝘇𝗹𝗮𝗿 𝗲𝗿𝗸𝗹ä𝗿𝘁 𝗱𝗮𝘇𝘂: „Wir bedanken uns bei Sedat Gören für seinen großen Einsatz für den VFC und wünschen ihm für seinen weiteren Weg alles Gute.“

Im Zuge der sportlichen Neuausrichtung übernimmt 𝗡𝗼𝗿𝗺𝗮𝗻 𝗭𝘀𝗰𝗵𝗮𝗰𝗵 ab sofort zunächst bis zum Saisonende die Verantwortung als Cheftrainer der Oberliga-Mannschaft des VFC Plauen.

Der bisherige Jugendleiter und A-Jugend-Trainer kennt den Talentbereich des Vereins wie kaum ein anderer und ist durch seine langjährige Arbeit in der Region bestens vernetzt. Er steht für die Ausrichtung, die der Verein künftig noch stärker leben will: eine enge Verzahnung von Regionalität, Nachwuchsentwicklung und Leistung – verbunden mit einer Identifikation mit dem Verein, die weit über das Sportliche hinausgeht.

Unter seiner Leitung stiegen die A-Junioren des VFC in die U19-Regionalliga auf und konnten dort den Klassenerhalt sichern. Zudem kennt er die DNA des VFC, das Umfeld und die Mentalität der Region.

So sieht die Tabelle der NOFV-Oberligs Süd aus:

1. SC Freital 15 12-1-2 31:8 37

2. RSV Eintracht 1949 15 10-5-0 35:15 35

3. VfB Germania Halberstadt 16 10-3-3 26:17 33

4. VfB 1921 Krieschow 16 7-4-5 27:20 25

5. VFC Plauen (Ab) 14 7-3-4 23:15 24

6. FC Einheit Rudolstadt 15 6-3-6 23:29 21

7. FSV Budissa Bautzen 15 5-5-5 27:21 20

8. VfL Halle 1896 14 5-3-6 32:22 18

9. SG Union Sandersdorf 15 4-6-5 24:24 18

10. FC Einheit Wernigerode 15 5-3-7 20:27 18

11. VfB Auerbach 1906 13 4-5-4 18:19 17

12. VfB Empor Glauchau (Auf) 16 4-5-7 23:32 17

13. Bischofswerdaer FV 08 16 4-4-8 18:30 16

14. FC Grimma 15 3-3-9 22:35 12

15. 1. FC Lok Stendal (Auf) 14 3-1-10 20:37 10

16. 1. SC 1911 Heiligenstadt (Auf) 16 1-6-9 15:33 9