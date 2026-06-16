Oberligist testet im Juli gegen Delay Sports Berlin

– Foto: Sportfotografie Brückner

Der FC 08 Villingen bestreitet am 25. Juli ein Testspiel gegen Delay Sports Berlin. Für das südbadische Team aus der Oberliga Baden-Württemberg ist es ein ungewöhnlicher Vergleich: Der Gegner kommt aus dem Berliner Amateurfußball, besitzt aber durch seine Gründer und seine digitale Präsenz eine bundesweite Aufmerksamkeit.

Delay Sports Berlin zählt zu den auffälligsten Projekten im deutschen Amateurfußball. Der Verein wurde 2021 unter anderem von Elias Nerlich und Sidney Friede gegründet und hat seither sportliche Entwicklung mit hoher medialer Reichweite verbunden. Seit dem Einstieg in den Berliner Spielbetrieb arbeitete sich Delay Sports Schritt für Schritt nach oben. Nach drei Aufstiegen in drei Jahren spielt die Mannschaft inzwischen in der Berliner Bezirksliga.

Für den FC 08 Villingen liegt der Reiz des Tests daher nicht nur im sportlichen Vergleich. Die Partie bringt einen Oberligisten aus Südbaden mit einem Verein zusammen, der längst nicht mehr nur über Ergebnisse wahrgenommen wird. Delay Sports steht für ein Modell, in dem klassischer Amateurfußball, ehemalige Profierfahrung und Social-Media-Präsenz eng nebeneinanderstehen.