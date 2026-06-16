Oberligist testet im Juli gegen Delay Sports Berlin

Der FC 08 Villingen bestreitet am 25. Juli ein Testspiel gegen Delay Sports Berlin. Für das südbadische Team aus der Oberliga Baden-Württemberg ist es ein ungewöhnlicher Vergleich: Der Gegner kommt aus dem Berliner Amateurfußball, besitzt aber durch seine Gründer und seine digitale Präsenz eine bundesweite Aufmerksamkeit.
Delay Sports Berlin zählt zu den auffälligsten Projekten im deutschen Amateurfußball. Der Verein wurde 2021 unter anderem von Elias Nerlich und Sidney Friede gegründet und hat seither sportliche Entwicklung mit hoher medialer Reichweite verbunden. Seit dem Einstieg in den Berliner Spielbetrieb arbeitete sich Delay Sports Schritt für Schritt nach oben. Nach drei Aufstiegen in drei Jahren spielt die Mannschaft inzwischen in der Berliner Bezirksliga.
Für den FC 08 Villingen liegt der Reiz des Tests daher nicht nur im sportlichen Vergleich. Die Partie bringt einen Oberligisten aus Südbaden mit einem Verein zusammen, der längst nicht mehr nur über Ergebnisse wahrgenommen wird. Delay Sports steht für ein Modell, in dem klassischer Amateurfußball, ehemalige Profierfahrung und Social-Media-Präsenz eng nebeneinanderstehen.
Im Sommerprogramm der Berliner ist das Spiel gegen Villingen der dritte Test nach dem Trainingsauftakt. Am 6. Juli beginnt die Vorbereitung. Am 12. Juli trifft Delay Sports auf den VfB Schloß Holte, am 19. Juli folgt die Partie gegen Klosterfelde. Danach steht am 25. Juli der Vergleich mit dem FC 08 Villingen an. Am 1. August testet Delay Sports gegen den KFC Uerdingen, am 8. August ist ein weiterer Gegner noch offen. Für den 15. August ist der Pokalauftakt vorgesehen.
Für Villingen ist das Duell eine Gelegenheit, in der Vorbereitung gegen einen Gegner mit besonderem Profil zu spielen. Für Delay Sports ist es zugleich ein weiterer Gradmesser gegen einen etablierten Verein aus einer höheren Spielklasse.