Oberligist testet gegen zwei weitere Landesligisten

Nun folgt mit der TSG Öhringen der nächste Landesligist aus Staffel 1. Für Türkspor geht es darum, den ersten Eindruck zu bestätigen: konzentriert gegen den Ball, zielstrebig nach vorn und ohne jenen Leerlauf, der Testspiele gegen unterklassige Gegner unnötig kompliziert machen kann. Trainer Hüseyin Kandazoglu wird weniger auf das Ergebnis als auf Abläufe und Belastungssteuerung achten.

Am Samstag wird die Aufgabe emotionaler. Gegen den Landesliga-Aufsteiger FC Union Heilbronn steht ein lokaler Vergleich an, der auch im Sommer seinen eigenen Reiz besitzt. Danach folgen weitere Tests gegen Schwäbisch Hall und Bruchsal, Anfang August der WFV-Pokal und am 9. August der Oberliga-Auftakt beim Türkischen SV Singen. Bis dahin muss Türkspor aus einzelnen guten Momenten eine tragfähige Ordnung formen. Der Auftakt war gelungen; nun zählt die Bestätigung.