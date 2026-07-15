Oberligist testet gegen zwei weitere Landesligisten

Türkspor Neckarsulm hat den ersten Schritt der Vorbereitung erfolgreich gesetzt und richtet den Blick nun auf die nächste Prüfung. Nach dem 3:1 beim SSV Schwäbisch Hall wartet am Donnerstag die TSG Öhringen, am Samstag folgt das Nachbarschaftsduell mit Union Heilbronn. Der Oberligist sucht Rhythmus, Stabilität und frühe Verlässlichkeit.
Der Auftakt in Schwäbisch Hall war für Türkspor ein nützlicher Beginn in einen Sommer, der nach der schwierigen Vorsaison besonders aufmerksam begleitet wird. Neckarsulm hatte den Klassenerhalt in der Oberliga Baden-Württemberg nur mit fremder Hilfe endgültig gesichert, weil der VfR Mannheim über die Relegation aufstieg. Entsprechend groß ist der Wunsch, diesmal früher Klarheit und Substanz zu entwickeln.
Gegen den Landesligisten SSV Schwäbisch Hall zeigte die Mannschaft bereits ordentliche Ansätze. Pascal Sohm brachte Türkspor in der 36. Minute in Führung, Mamadou Cellou Bah erhöhte nach der Pause auf 2:0. Nach dem Anschluss durch Samuel Denis Obot blieb Neckarsulm stabil genug, um die Partie nicht kippen zu lassen. Bahs zweiter Treffer zum 3:1 in der 81. Minute entschied den Test. Gerade diese Antwort nach dem Gegentor war ein brauchbares Signal.
Nun folgt mit der TSG Öhringen der nächste Landesligist aus Staffel 1. Für Türkspor geht es darum, den ersten Eindruck zu bestätigen: konzentriert gegen den Ball, zielstrebig nach vorn und ohne jenen Leerlauf, der Testspiele gegen unterklassige Gegner unnötig kompliziert machen kann. Trainer Hüseyin Kandazoglu wird weniger auf das Ergebnis als auf Abläufe und Belastungssteuerung achten.
Am Samstag wird die Aufgabe emotionaler. Gegen den Landesliga-Aufsteiger FC Union Heilbronn steht ein lokaler Vergleich an, der auch im Sommer seinen eigenen Reiz besitzt. Danach folgen weitere Tests gegen Schwäbisch Hall und Bruchsal, Anfang August der WFV-Pokal und am 9. August der Oberliga-Auftakt beim Türkischen SV Singen. Bis dahin muss Türkspor aus einzelnen guten Momenten eine tragfähige Ordnung formen. Der Auftakt war gelungen; nun zählt die Bestätigung.