Oberligist SV Sonsbeck verpflichtet Testspieler

Zum Kader am Samstag zählen auch zwei Testspieler. Zum einen darf Wiktor Stolc in der Innenverteidigung vorspielen. Der 18-Jährige kickte in den vergangenen zwei Spielzeiten für die SG Essen-Schönebeck in der U19-Niederrheinliga. In der Offensive erhält Sihun Kim die Möglichkeit, sich für eine feste Verpflichtung zu empfehlen. Der 20-jährige Südkoreaner gehörte in der Saison 2025/26 zum Stammpersonal des Landesligisten Mülheimer FC.

Derweil ist Dominic Miller schon einen großen Schritt weiter. Die Sonsbecker haben den US-Amerikaner fest verpflichtet. Der 23-jährige Defensivakteur, der auch im Mittelfeld eingesetzt werden kann, ist Neuzugang Nummer sieben. 2025 war er aus den USA nach Deutschland gekommen und hatte sich dem VfB Speldorf angeschlossen (28 Einsätze, 2 Tore). Weitere Verpflichtungen sind bitter nötig, so Losing. Aktuell sei an eine zielführende Trainingsarbeit nicht zu denken, weil das Personal fehle.

Mit Klaus Keisers (Kreuzbandriss) plant der Coach in dieser Saison nicht mehr. Timo Lehmkuhl (Knieprobleme) wird noch einige Wochen ausfallen. Bradley Asoh muss ebenfalls eine längere Trainingspause einlegen. Er zog sich kurz vor dem Ende des ersten Testspiels gegen Borussia Veen (7:0) einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu.

Geukes muss pausieren

Giuseppe Mirason Geukes schmerzt seit der Veen-Partie ein Zeh. An Fußball ist aktuell nicht zu denken. Rückkehrer Johnny Lu ist angeschlagen, sein Einsatz gegen Klosterhardt äußerst fraglich.