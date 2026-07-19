Oberligist SV Sonsbeck verpflichtet Testspieler

Rund 225.000 Menschen werden an diesem Wochenende wieder zum Parookaville-Festival in Weeze erwartet. Die Oberliga-Fußballer Jannik Hinsenkamp und Sebastian Leurs vom SV Sonsbeck haben sich Karten für das Mega-Musik-Event in Weeze gesichert. Die zwei gehören daher am Samstag nicht dem Testspiel-Aufgebot gegen den Landesligisten Arminia Klosterhardt an. Anstoß im Willy-Lemkens-Sportpark ist um 14 Uhr.
SVS-Coach Heinrich Losing wird nur ein Mini-Kader zur Verfügung stehen, da wie in der Sommer-Vorbereitung zur vergangenen Saison einige Spieler verletzungsbedingt pausieren müssen. „Wir werden gegen Klosterhardt wohl 13, 14 Feldspieler dabei haben“, so Losing. Hinzu kommt Torwart Julius Paris.
Zum Kader am Samstag zählen auch zwei Testspieler. Zum einen darf Wiktor Stolc in der Innenverteidigung vorspielen. Der 18-Jährige kickte in den vergangenen zwei Spielzeiten für die SG Essen-Schönebeck in der U19-Niederrheinliga. In der Offensive erhält Sihun Kim die Möglichkeit, sich für eine feste Verpflichtung zu empfehlen. Der 20-jährige Südkoreaner gehörte in der Saison 2025/26 zum Stammpersonal des Landesligisten Mülheimer FC.
Derweil ist Dominic Miller schon einen großen Schritt weiter. Die Sonsbecker haben den US-Amerikaner fest verpflichtet. Der 23-jährige Defensivakteur, der auch im Mittelfeld eingesetzt werden kann, ist Neuzugang Nummer sieben. 2025 war er aus den USA nach Deutschland gekommen und hatte sich dem VfB Speldorf angeschlossen (28 Einsätze, 2 Tore). Weitere Verpflichtungen sind bitter nötig, so Losing. Aktuell sei an eine zielführende Trainingsarbeit nicht zu denken, weil das Personal fehle.
Mit Klaus Keisers (Kreuzbandriss) plant der Coach in dieser Saison nicht mehr. Timo Lehmkuhl (Knieprobleme) wird noch einige Wochen ausfallen. Bradley Asoh muss ebenfalls eine längere Trainingspause einlegen. Er zog sich kurz vor dem Ende des ersten Testspiels gegen Borussia Veen (7:0) einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu.
Giuseppe Mirason Geukes schmerzt seit der Veen-Partie ein Zeh. An Fußball ist aktuell nicht zu denken. Rückkehrer Johnny Lu ist angeschlagen, sein Einsatz gegen Klosterhardt äußerst fraglich.
Unterdessen ist weiter kein fester Termin für den Niederrheinpokal-Knaller gegen Rot-Weiss Essen gefunden worden. Losing: „RWE hat sich noch nicht bei uns gemeldet.“