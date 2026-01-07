Oberligist SV Sonsbeck verpflichtet den ersten Winter-Zugang

Anders als geplant verlief der Trainingsauftakt des Oberligisten SV Sonsbeck im neuen Jahr. Im Zuge des Schneefalls und der eisigen Temperaturen war der Willy-Lemkens-Sportpark am Wochenende gesperrt. So verlegte Coach Heinrich Losing die 90-minütige Auftakteinheit zur Winter-Vorbereitung kurzerhand auf den Kunstrasen ins Sportcenter von Paul Hahn.
Das Dienstagtraining setzte Losing vorsichtshalber schon mal im Leistungszentrum Niederrhein in Kamp-Lintfort an. Beim Auftakt am Sonntag war auch der erste Winter-Zugang Daniel Gorden Raul dabei. Der 20-jährige Moerser wechselt vom Oberliga-Spitzenreiter Ratingen 04/19 zum SVS. Wegen einer Achillessehnenverletzung kam der Stürmer in dieser Saison noch auf keine Einsatzminute. Er befindet sich jedoch seit geraumer Zeit wieder im Mannschaftstraining und überzeugte Sonsbecks Verantwortliche im Probetraining. Gorden Raul möchte beim SVS zu alter Stärke zurückfinden und dabei helfen, dass die Losing-Elf frühzeitig den Klassenerhalt schafft.
In der Spielzeit 2023/2024 lief der Angreifer für den U19-Nachwuchs von Rot-Weiß Oberhausen auf, wo er gemeinsam mit den Sonsbeckern Philip Pokora und Mahmud Sahintürk spielte und mit 15 Treffern in der Niederrheinliga der Top-Torjäger war. Dann schloss er sich Ratingen an.
„Daniel ist ein groß gewachsener Spieler mit gutem Tempo. Er weiß, wo das Tor steht. Wir hoffen, dass er an seine Leistungsstärke aus der Jugend rankommt. Aufgrund seiner Verletzungszeit werden wir ihm erst einmal die Zeit geben, bei uns anzukommen und richtig fit zu werden. Dann kann er für uns eine Bereicherung in der Offensive werden“, sagt Losing, der den Transfer auch mit Blick auf die kommende Saison sieht.
Im Laufe der Vorbereitung könnte eventuell noch ein weiterer Winter-Zugang dazustoßen. Losing wird den ein oder anderen Probespieler in den Willy-Lemkens-Sprtpark einladen. Derweil haben die Stammspieler Robin Schoofs, Philipp Elspaß, Sebastian Leurs, Jannis Pütz, Klaus Keisers und Keeper Jan Fauseweh ihre Verträge vorzeitig verlängert. Weitere Gespräche sind für die kommenden Wochen geplant.
Das erste Testspiel ist für nächsten Samstag, 14 Uhr, gegen den Bezirksligisten TuS Xanten vereinbart. Es folgen weitere Partien zu Hause gegen den Landesligisten SV Scherpenberg (13. Januar, 19.30 Uhr) und beim Oberliga-Konkurrenten SC St. Tönis (17. Januar, 14 Uhr).
Fürs Wochenende 24./25. Januar wird noch ein Testspielgegner aus der Landes- oder Oberliga gesucht. Nach dem Punkte-Auftakt in 2026 am 1. Februar im heimischen Stadion gegen den FC Büderich geht’s bereits am Samstag, 7. Februar, um 18 Uhr beim Ex-Bundesligisten KFC Uerdingen weiter.
Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: