Oberligist SV Sonsbeck sucht Verstärkung für die Offensive

Die Rückrunden-Tabelle der Oberliga sieht aus Sicht des SV Sonsbeck hervorragend aus. Dort werden die in diesem Jahr noch unbesiegten Rot-Weißen auf Rang vier geführt. Auch wenn die Mannschaft von Trainer Heinrich Losing am vergangenen Sonntag gegen den 1. FC Kleve nur wenige spielerische Glanzlichter den Zuschauern anbot, müsste es schon mit dem Teufel zugehen, dass der SVS noch in den Abstiegsstrudel hineingerät.

Alexander Maas nicht mehr erste Wahl

Kiyau, der in Essen wohnt, will in seiner Heimatstadt eine Ausbildung beginnen. Auch Zeriner, der selbstständig ist, gab berufliche Gründe für seinen Abschied an. Allein in dieser Woche wird er zwei Trainingseinheiten verpassen. Maas, der 2018 nach Sonsbeck kam, war zuletzt nicht mehr erste Wahl und sucht eine neue sportliche Herausforderung.

Fabrice Kempe wird am Knie operiert

Und mit dem am Kreuzband verletzten Fabrice Kempe steht Losing zumindest in der Hinrunde der nächsten Saison ein weiterer Offensivmann nicht zur Verfügung. Wobei noch offen ist, ob der Stürmer überhaupt in Sonsbeck bleiben möchte. Kempe steht kurz vor seiner Knie-Operation.

Zwei A-Junioren trainieren mit

Die Auswahl, junge Spieler aus der eigenen Jugend hochzuziehen, ist nicht allzu groß. Die A-Junioren liegen in der Leistungsklasse in der unteren Tabellenhälfte. Die Defensivspieler Leon van Bonn und Timo Lehmkuhl dürfen dennoch regelmäßig in der Oberliga-Mannschaft mittrainieren. Losing: „Der Sprung ist schon riesig. Da muss man geduldig sein. Wir wollen niemand verheizen.“ Mit einem vollen Kader, lediglich Kempe ist verletzt, geht der SVS am Sonntag die Aufgabe beim 1. FC Monheim an.