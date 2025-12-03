Oberligist stellt sportliche Leitung neu auf

Beim Oberligisten VfB Krieschow gibt es personelle Veränderungen. Das teilt der Verein dazu mit:

Der VfB 1921 Krieschow hat seine sportliche Führungsebene neu strukturiert und die Position des Sportlichen Leiters zum 01.12.2025 mit einem im Verein bestens vertrauten Gesicht besetzt: Toni Lempke. Der bisherige Sportvorstand Christof Lehmann erhält damit einen Partner an seiner Seite, mit dem er bereits über viele Jahre erfolgreich zusammengearbeitet hat.

„Mit Toni habe ich jemanden ausgewählt, der die Abläufe im Verein kennt, der sich mit unserem Anspruch identifiziert und der in der Lage ist, unsere Strukturen gezielt weiterzuentwickeln“, sagt Lehmann. Lempke bringt über acht Jahre Erfahrung als Cheftrainer im Männerbereich mit und verfügt über einen geschulten Blick für Talente, Kaderstrukturen und die sportliche Ausrichtung des gesamten Großfeldbereichs.

Im Vorfeld wurden Gespräche mit mehreren qualifizierten Kandidaten geführt. Alle erfüllten die fachlichen Anforderungen, jedoch fiel die Entscheidung letztlich bewusst auf Toni Lempke – nicht nur aufgrund seiner Erfahrung, sondern insbesondere wegen seiner tiefen Vereinsverbundenheit und seiner langen gemeinsamen Geschichte mit dem VfB.

Neue Aufgaben – klare Schwerpunkte

Lempkes Verantwortungsbereich umfasst künftig:

- die sportliche Ausrichtung aller acht Großfeldmannschaften,

- die Weiterentwicklung eines regional ausgerichteten Talenteförder- und Scoutingkonzepts,

- die Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem FC Energie Cottbus,

- sowie die Abstimmung und Organisation der Kaderplanung für die 1. und 2. Männermannschaft gemeinsam mit den jeweiligen Trainerteams.

Langfristige Planung – klare Haltung des Vorstands

„Wichtige Strukturen sollen geschärft und stabilisiert werden. Es geht uns um die Weiterentwicklung der Mannschaften und um Rahmenbedingungen, die langfristig tragen“, erklärt Lehmann.

Der Vorstand betont ausdrücklich: Diese Entscheidung steht in keinem Zusammenhang mit aktuellen sportlichen Ergebnissen. Die Maßnahme ist strategisch und langfristig geplant, um die sportlichen Abläufe und das Gesamtkonzept im Großfeldbereich weiter zu professionalisieren.

Zugleich unterstreicht der Verein seine Haltung klar: Der VfB steht voll hinter dem Trainerteam und dessen bisheriger Arbeit. Ziel ist es, die sportliche Leitung breiter aufzustellen, nicht Verantwortlichkeiten zu verschieben.

Blick nach vorn – mit Rückenwind ins Landespokal-Halbfinale

Mit dem anstehenden Landespokal-Halbfinale steht dem Verein ein sportlicher Höhepunkt bevor. „Wir haben nun die nötige Zeit und zusätzliche Unterstützung in der sportlichen Leitung, um konzentriert darauf hinzuarbeiten. Und natürlich wäre das Erreichen des Finals alles andere als unrealistisch“, so Lehmann.

Start erfolgt

Seit dem 01.12.2025 ist Toni Lempke bereits aktiv im Amt. Die Einarbeitung und Abstimmungen laufen, sodass er seine Aufgaben ohne Übergangsphase aufnehmen konnte und die Arbeit unmittelbar begonnen hat.

Der VfB 1921 Krieschow heißt Toni Lempke noch einmal offiziell willkommen und wünscht ihm viel Erfolg in seinem neuen Aufgabenbereich.