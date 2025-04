Oberligist stellt einen neuen Trainer vor

– Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Der SV Grün-Weiss Ahrensfelde, der in der NOFV-Oberliga Nord auf dem Tabellenplatz steht, vermeldet einen neuen Trainer für die neue Saison. Hier sind die Infos des Vereins:

Der SV 1908 „GRÜN-WEISS“ Ahrensfelde und Uwe Lehmann haben sich auf eine Zusammenarbeit mit dem Beginn der neuen Saison verständigt. Uwe Lehmann tritt damit die Nachfolge von Oliver Richter an und kehrt nach 3 Jahren Pause auf die Fußballbühne zurück. Gemeinsam mit Manuel Schmiedebach wird Uwe unser Team in der Zukunft anführen. Der 42-jährige Familienvater hat zuvor eine Ära bei unserem aktuellen Staffelkonkurrenten Lichtenberg 47 geprägt. In 9 Jahren als Cheftrainer hat er zahlreiche Erfolge vorzuweisen: der sicherlich größte war die Meisterschaft in der Oberliga Nord, verbunden mit dem Aufstieg in die viertklassige Regionalliga. Dort konnte er gemeinsam mit der Mannschaft in 3 Jahren die Klasse halten, bevor er eine erstmalige Pause vom Fußball eingelegt hat.

Mit „Üve“ übernimmt außerdem wieder ein Trainer mit regionalem Touch die Mannschaft, er wohnt nur ein paar Minuten von der Sportanlage entfernt in Ahrensfelde und sein Nachwuchs ist selbst in unserer Jugend aktiv. Auch deshalb standen wir in der Vergangenheit immer wieder lose im Austausch, bis es vor kurzem konkreter wurde und wir ihn von einem Comeback aus dem fußballerischen Vorruhestand überzeugen konnten. „Wir möchten den sportlich erfolgreichen Weg der letzten Jahre gemeinsam weitergehen und Grün-Weiss Ahrensfelde Schritt für Schritt und stets mit Blick auf die nötige Nachhaltigkeit weiterentwickeln. Mit Üve bekommen wir einen gleichermaßen jungen wie sportlich erfahrenen Trainer, der aus der Umgebung kommt und unsere Wertevorstellung vom Vereinsleben vollumfänglich vertritt“, so Abteilungsleiter Maik Pruschke