Oberligist stellt die Weichen für die Zukunft

Die TSG Neustrelitz führt bereits seit längerer Zeit Einzelgespräche mit Spielern des Oberligakaders, um frühzeitig eine solide Basis bzgl. der Planungen für die kommende Saison zu schaffen.
Nachdem bekannt wurde, dass einige Spieler und auch Trainer Thomas Franke der TSG Neustrelitz nach Ablauf der aktuellen Spielzeit nicht mehr zur Verfügung stehen werden, waren im Umfeld des Vereins schon einige Sorgenfalten erkennbar. Aus Sicht der Verantwortlichen der Residenzstädter gibt es allerdings keinen Anlass dafür, die Köpfe hängen zu lassen.
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