Oberligist stellt die Weichen für die Zukunft

– Foto: TSG Neustrelitz

Die TSG Neustrelitz führt bereits seit längerer Zeit Einzelgespräche mit Spielern des Oberligakaders, um frühzeitig eine solide Basis bzgl. der Planungen für die kommende Saison zu schaffen.

Nachdem bekannt wurde, dass einige Spieler und auch Trainer Thomas Franke der TSG Neustrelitz nach Ablauf der aktuellen Spielzeit nicht mehr zur Verfügung stehen werden, waren im Umfeld des Vereins schon einige Sorgenfalten erkennbar. Aus Sicht der Verantwortlichen der Residenzstädter gibt es allerdings keinen Anlass dafür, die Köpfe hängen zu lassen.

In zielorientierten Gesprächen haben Hauke Runge und der sportliche Leiter der TSG, Oliver Bornemann, dem Neustrelitzer Kader die Zukunft des Vereins und die damit zusammenhängende wichtige Rolle jedes einzelnen Spielers dargestellt. Die Bedingungen rund um das Neustrelitzer Parkstadion und insbesondere die im Team vermittelten Werte des Fußballs haben einige Akteure bereits zum jetzigen Zeitpunkt dazu bewogen, über ihren bestehenden Kontrakt hinaus weiter für die TSG Neustrelitz die Fußballschuhe zu schnüren.Torben Gäbel und Anton Petters werden dem Verein für weitere zwei Jahre bis zum 30.06.2028 zur Verfügung stehen.Auch Routinier Maik Frühauf läuft in der kommenden Saison im Trikot der TSG Neustrelitz auf.Miguel da Silva Telinhos (TW), Younes Laribi und Anrijs Tomass Kmetjuks sehen ihre sportliche Zukunft bei der TSG Neustrelitz und haben ihre Verträge bis zum 30.06.2027 verlängert.Der Kader für die kommende Oberligasaison ist auf einem sehr guten Planungsstand und wird noch während des laufenden Wettbewerbs weiter geformt.

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