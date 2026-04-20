Oberligist stellt die Weichen für die Zukunft

– Foto: Jana Brenner | @picja_

In der Saison 2020/2021 ist Calvin Körner vom Landesligisten Oeffingen in den Schwerzer gewechselt. Längst ist er im Team des Fußball-Oberligisten nicht mehr wegzudenken. Und wegdenken muss man sich Körner auch künftig nicht, denn mitten im Abstiegskampf hat der 28-Jährige jetzt seinen Vertrag verlängert, ein starkes Zeichen des Defensivallrounders. „Wir sind überglücklich, dass sich Calvin für uns entschieden hat und uns mindestens eine weitere Saison lang erhalten bleiben wird“, sagt Gmünds Sportdirektor Stephan Fichter.



„Das Entscheidendste war für mich das Team, das möchte ich hervorheben. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals in meiner Karriere in solch einer tollen Truppe gespielt habe“, sagt Körner selbst zu dieser Verlängerung, die er mitten im Abstiegskampf gefällt hat. Er hat keinerlei Zweifel daran, dass sich seine Normannia in der Oberliga halten wird. „Ich freue mich, dass wir im nächsten Jahr wieder in der Oberliga angreifen werden“, sagt er verschmitzt. Tatsächlich hat er seine Zusage aber ligenunabhängig gegeben.

Fichter lobt den Innenverteidiger, der auch schon häufig im defensiven Mittelfeld zu überzeugen wusste, wenn es nötig wurde, in den höchsten Tönen: „An guten Tagen ist Calvin einer der Top-Fünf-Innenverteidiger der Liga, weil er einfach alles mitbringt, körperliche Robustheit und Schnelligkeit. Seit einigen Jahren geht er bei uns voran und hat eine ganz wichtige Rolle inne.“ Körner zählt zu den Spielern, die Blaskic immer spielen lässt, wenn er fit ist, weil er ein absoluter Führungsspieler ist, Teil einer über Jahre gewachsenen Achse bei den Gmündern – und so wird er auch in der kommenden Saison Teil dieser Achse sein.