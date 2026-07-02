Oberligist startet unter neuem Trainer und mit vielen neuen Gesichtern

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Die TSG Balingen, Absteiger aus der Regionalliga Südwest in die Oberliga Baden-Württemberg, hat sich im öffentlichen Training erstmals Fans und Presse präsentiert. Unter dem neuen Trainer Michael Schilling beginnt der Neuaufbau mit vielen Zugängen, zahlreichen Abgängen und zwei bereits terminierten Testspielen im Sommer, darunter das Highlight gegen den VfB Stuttgart.

Das gestrige öffentliche Training war der erste Auftritt der neu formierten Mannschaft vor Fans und Medien. Nach dem Abstieg steht die TSG vor einem klaren Schnitt, zugleich sollen die ersten Eindrücke Mut für die kommende Oberliga-Saison machen. Schilling, der vom 1. FC Rielasingen-Arlen kam, übernimmt die Verantwortung und muss einen stark veränderten Kader schnell zusammenführen. Im Mittelpunkt stehen nun Fitness, Abstimmung und die Frage, wie schnell die vielen neuen Spieler in die vorhandenen Strukturen finden.

Zu den externen Zugängen zählen Adrian Müller vom FC Holzhausen, Henoch Grauer von der TSG Tübingen, Christian Derflinger vom FC 08 Villingen, Mika Stauß und Maxim Schmalz vom SSV Reutlingen, Tom Gerlach von den Stuttgarter Kickers sowie Björn Winter aus Rielasingen-Arlen. Dazu rücken mehrere Spieler aus der zweiten Mannschaft auf: Florian Barth, Noah Braun, Noel Feher, Dustin Fritz, David Haas und Noah Neff. Henrik Niggel kommt vom 1. FC Heidenheim und ergänzt den Kader ebenfalls.