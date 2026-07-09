Oberligist startet Testspielphase gegen alten Bekannten

Reutlingen ist in der Vorbereitung bereits ein gutes Stück vorangekommen, doch erst im Spiel gegen einen Gegner lässt sich prüfen, was Trainingsformen nur andeuten. Nagold aus der Landesliga Württemberg, Staffel 3, ist dabei kein unbekannter Sommergast. Vor zwei Jahren gewann der SSV diesen Vergleich mit 4:1, auch im WFV-Pokal setzte sich Reutlingen in zwei Duellen durch. Solche Serien sind für die Statistik hübsch, für den Samstag aber nur Beiwerk.

Interessanter ist, wie der SSV nach dem personellen Wechsel auftritt. Denis Gudzevic und Tim Schwaiger kamen vom 1. CfR Pforzheim, Stefan Zimmermann vom FC Nöttingen, Wycliff Yeboah aus Walldorf, Nino Trost aus Pfullendorf und Markus Wagner von den Young Boys Reutlingen. Sie treffen auf eine Mannschaft, die Qualität verloren hat: Moritz Kuhn, Maxim Schmalz, Tim Wöhrle, Jonas Meiser oder Philipp Majewski stehen für Abgänge, die nicht geräuschlos zu ersetzen sind.

Herbst wird deshalb weniger auf die Höhe eines möglichen Sieges schauen als auf Ordnung und Haltung. Wie eng bleiben die Abstände? Wie sauber läuft der erste Ball nach Gewinn? Wie schnell finden die Neuen Anschluss an Abläufe, die in der Oberliga verlässlich sein müssen? Gegen einen Landesligisten darf Reutlingen mehr Ballbesitz erwarten, doch gerade das verlangt Geduld, Präzision und Tempo im richtigen Moment.