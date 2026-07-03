Oberligist startet mit elf Neuen in die Premierensaison

– Foto: Young Boys Reutlingen

Die Young Boys Reutlingen, Meister der Verbandsliga Württemberg und Aufsteiger in die Oberliga Baden-Württemberg, sind am gestrigen Donnerstag in die Vorbereitung auf die erste Oberliga-Saison der Vereinsgeschichte gestartet. Trainer Volker Grimminger arbeitet mit einem deutlich veränderten Kader, zahlreichen Zugängen und einem ambitionierten Testspielplan auf den historischen Start hin.

Nach dem Titelgewinn in der Verbandsliga beginnt für die Young Boys ein neues Kapitel. Die erste Oberliga-Saison der Vereinsgeschichte bringt sportlich höhere Anforderungen, mehr Intensität und neue Gegner. Entsprechend wichtig ist die Vorbereitung, in der Grimminger seine Mannschaft schnell auf das neue Niveau einstellen muss. Neben Fitness und Abläufen steht vor allem die Integration der vielen Neuzugänge im Mittelpunkt.

Der Kader wurde dafür deutlich verstärkt. Vom SSV Reutlingen wechseln Moritz Kuhn, Tim Wöhrle, Alija Enilson, Andrija Milenkovic, Lucas Pogadl, Liam Asmelash und Jonas Meiser zu den Young Boys. Florian Krajinovic kommt vom FC Nöttingen, Mika Seeger von den Stuttgarter Kickers und Eser Gümüs vom SV Oberachern. Damit erhält der Aufsteiger Qualität, Erfahrung und zusätzliche Breite für die neue Spielklasse. Auf der Abgangsseite stehen Markus Wagner, der zum SSV Reutlingen wechselt, Eimen Zalloumi zur TSVgg Plattenhardt, Labid Ahmed Qadeer zum VfL Pfullingen und Salvatore Varese zu Türkspor Neckarsulm.