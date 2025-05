Oberligist SSV Reutlingen plant für die neue Saison

Seit seinem Wechsel von der TSG Balingen hat sich Jonas Meiser in Reutlingen schnell einen Namen gemacht. Der 26-jährige Angreifer überzeugt mit Spielintelligenz, Übersicht und der Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen – nicht nur in der Offensive, sondern im gesamten Gefüge der Mannschaft.

»Ich habe von Beginn an gespürt, dass hier etwas wachsen kann – in der Mannschaft, im Umfeld, im Verein insgesamt. Dieses Gefühl, Teil von etwas zu sein, das sich entwickeln will, hat mich überzeugt. Ich freue mich auf alles, was kommt – und will meinen Teil dazu beitragen, dass wir uns gemeinsam mit den Fans Stück für Stück weiter nach vorne arbeiten«, so Meiser.

Christian Grießer, sportlicher Leiter des SSV Reutlingen, ergänzt: »Jonas ist einer dieser Spieler, bei denen du spürst: Der macht andere besser. Er hat das Niveau, aber auch die Haltung – er ist fokussiert, klar und immer bereit, voranzugehen. Genau diese Mentalität macht ihn für uns so wertvoll.«