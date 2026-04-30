Oberligist SSV Reutlingen mit einem Zugang und zwei Abgängen

– Foto: SSV Reutlingen 05

Der Oberligist SSV Reutlingen 05 sichert sich die Dienste von Stefan Zimmermann. Mit der Verpflichtung verstärkt sich der Verein gezielt und setzt ein weiteres Zeichen in der Kaderplanung.

Zimmermann lebt in der Region und kennt das Umfeld entsprechend gut. In der aktuellen Saison kommt der 26-jährige Kapitän des FC Nöttingen auf 27 Einsätze und erzielte dabei 5 Tore.

Stefan Zimmermann sagt zu seinem Wechsel: »Die Spiele an der Kreuzeiche waren aufgrund der besonderen Atmosphäre und der Unterstützung von den Rängen in den letzten Jahren immer mein persönliches Highlight. Diese Kulisse ist in der Liga einzigartig. Umso mehr freue ich mich darauf, in Zukunft selbst das Trikot des SSV Reutlingen zu tragen. Mein Ziel für die kommende Saison ist es, meine Qualitäten voll einzubringen, um gemeinsam mit der Mannschaft attraktiven und vor allem erfolgreichen Fußball zu spielen.«

Christian Grießer, Sportlicher Leiter des SSV Reutlingen 05, ergänzt: »Stefan hat in dieser Saison gezeigt, dass er zweikampfstark ist und offensiv Akzente setzen kann. Das konnten wir hier an der Kreuzeiche auch selbst sehen. Entscheidend für uns war vor allem seine Mentalität. Dazu kommen seine Qualität im Spiel nach vorne und seine Dynamik – das passt sehr gut zu unserem Anforderungsprofil.«

Mit der Verpflichtung von Stefan Zimmermann schreitet die Kaderverstärkung weiter voran.

Im Zuge der aktuellen Planungen laufen die Verträge von Sladan Puseljic und Marlon Gangloff zum Saisonende aus.

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