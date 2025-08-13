Oberligist SSV Reutlingen mit einem Zugang und einem Abgang

– Foto: Timo Scharer

Der Oberligist SSV Reutlingen 05 verpflichtet Linksverteidiger Philipp Majewski vom ASV Neumarkt. Oskar Prokopchuck verlässt den Verein aus familiären Gründen und wechselt nach Rheinland-Pfalz.

Linksverteidiger Majewski verstärkt die Erste Der SSV Reutlingen verstärkt sich zur neuen Saison mit Philipp Majewski. Der 24-jährige Linksverteidiger kommt vom ASV Neumarkt und bringt die Erfahrung von über 100 Bayernliga-Spielen mit an die Kreuzeiche. Parallel zum Fußball beginnt er im Herbst sein Masterstudium in Tübingen.

»Mit den Fans im Rücken will ich in jedem Spiel ans Limit gehen – für den SSV alles geben und die sportlichen Ziele erreichen«, sagt Majewski bei seiner Vorstellung. Christian Grießer, Vorstand Sport, erklärt den Hintergrund der Verpflichtung: »Nach der schlimmen Verletzung von Manuel Walz mussten wir auf der Außenverteidigerposition etwas tun. Philipp wird im Oktober 25 Jahre alt und ist im besten Fußballeralter.«