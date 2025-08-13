Oberligist SSV Reutlingen mit einem Zugang und einem Abgang

Der Oberligist SSV Reutlingen 05 verpflichtet Linksverteidiger Philipp Majewski vom ASV Neumarkt. Oskar Prokopchuck verlässt den Verein aus familiären Gründen und wechselt nach Rheinland-Pfalz.
Der SSV Reutlingen verstärkt sich zur neuen Saison mit Philipp Majewski. Der 24-jährige Linksverteidiger kommt vom ASV Neumarkt und bringt die Erfahrung von über 100 Bayernliga-Spielen mit an die Kreuzeiche. Parallel zum Fußball beginnt er im Herbst sein Masterstudium in Tübingen.
»Mit den Fans im Rücken will ich in jedem Spiel ans Limit gehen – für den SSV alles geben und die sportlichen Ziele erreichen«, sagt Majewski bei seiner Vorstellung.
Christian Grießer, Vorstand Sport, erklärt den Hintergrund der Verpflichtung: »Nach der schlimmen Verletzung von Manuel Walz mussten wir auf der Außenverteidigerposition etwas tun. Philipp wird im Oktober 25 Jahre alt und ist im besten Fußballeralter.«
Den Verein verlassen wird Oskar Prokopchuck. Der Angreifer wechselt aus familiären Gründen in die Oberliga Rheinland-Pfalz zum FK Pirmasens.
»Manche Dinge kann man leider nicht beeinflussen. Wir wünschen Oskar alles Gute«, so Grießer.
Das sind die nächsten Spiele in der Oberliga:
3. Spieltag
Sa., 16.08.25 14:00 Uhr Karlsruher SC II - TSG Backnang
Sa., 16.08.25 14:00 Uhr 1. Göppinger SV - FSV 08 Bietigheim-Bissingen
Sa., 16.08.25 14:00 Uhr FC 08 Villingen - Türkspor Neckarsulm
Sa., 16.08.25 14:30 Uhr TSV Essingen - 1. FC Normannia Gmünd
Sa., 16.08.25 15:30 Uhr FSV Hollenbach - FC Denzlingen
Sa., 16.08.25 15:30 Uhr VfR Mannheim - FV Ravensburg
Sa., 16.08.25 15:30 Uhr VfR Aalen - FC Nöttingen
Sa., 16.08.25 15:30 Uhr SSV Reutlingen - 1. CfR Pforzheim
So., 17.08.25 15:00 Uhr Türkischer SV Singen - SV Oberachern
4. Spieltag
Fr., 22.08.25 18:30 Uhr FC Denzlingen - Karlsruher SC II
Fr., 22.08.25 18:30 Uhr 1. FC Normannia Gmünd - 1. Göppinger SV
Fr., 22.08.25 19:00 Uhr FC Nöttingen - VfR Mannheim
Sa., 23.08.25 14:00 Uhr 1. CfR Pforzheim - FC 08 Villingen
Sa., 23.08.25 14:30 Uhr SV Oberachern - SSV Reutlingen
Sa., 23.08.25 15:00 Uhr TSG Backnang - Türkischer SV Singen
Sa., 23.08.25 15:30 Uhr FV Ravensburg - FSV Hollenbach
Sa., 23.08.25 15:30 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen - VfR Aalen
Sa., 23.08.25 17:00 Uhr Türkspor Neckarsulm - TSV Essingen
5. Spieltag
Fr., 29.08.25 19:30 Uhr VfR Aalen - 1. FC Normannia Gmünd
Sa., 30.08.25 14:00 Uhr FC 08 Villingen - SV Oberachern
Sa., 30.08.25 14:30 Uhr TSV Essingen - 1. Göppinger SV
Sa., 30.08.25 15:30 Uhr FSV Hollenbach - FC Nöttingen
Sa., 30.08.25 15:30 Uhr VfR Mannheim - FSV 08 Bietigheim-Bissingen
Sa., 30.08.25 15:30 Uhr SSV Reutlingen - TSG Backnang
Sa., 30.08.25 17:00 Uhr Türkspor Neckarsulm - 1. CfR Pforzheim
So., 31.08.25 15:00 Uhr Türkischer SV Singen - FC Denzlingen
So., 31.08.25 15:00 Uhr Karlsruher SC II - FV Ravensburg