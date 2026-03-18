Oberligist SSV Reutlingen holt Ex-Regionalliga-Spieler

– Foto: SSV Reutlingen 05

Der Oberligist SSV Reutlingen 05 treibt seine Kaderplanung weiter voran und begrüßt mit Marian Riedinger einen Rückkehrer an der Kreuzeiche. Der 24-jährige Mittelfeldspieler soll auf beiden Außenbahnen neue Akzente setzen.

Riedinger stammt aus der Region und ist eng mit dem Verein verbunden. Nach seinen ersten fußballerischen Schritten beim TSV Oberstetten spielte er in der Jugend bis zur U17 bereits für den SSV Reutlingen, ehe er zum 1. FC Heidenheim in die Junioren-Bundesliga wechselte. Im Herrenbereich sammelte er anschließend bei den Stuttgarter Kickers wertvolle Erfahrung in der Oberliga Baden-Württemberg und der Regionalliga Südwest. Zu seinen bisherigen Erfolgen zählen der WFV-Pokalsieg 2022 sowie die Oberliga-Meisterschaft mit anschließendem Aufstieg in die Regionalliga im Jahr 2023.

»Mit seiner Dynamik, Flexibilität und Zielstrebigkeit bringt Marian ein Profil mit, das gut zu unserer Ausrichtung passt«, sagt Christian Grießer, Sportlicher Leiter des SSV Reutlingen 05. »Seine Klarheit auf und neben dem Platz tut uns gut.«

Marian Riedinger sagt zu seiner Rückkehr: »Als Kind der Region weiß ich um die Strahlkraft und die Tradition des SSV. Hier durfte ich meine ersten Schritte im Leistungssport gehen und extrem viel lernen. Dementsprechend möchte ich nun meinen Teil dazu beitragen, den Fans an der Kreuzeiche attraktiven und vor allem erfolgreichen Fußball zu zeigen.«

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So sieht die Tabelle in der Oberliga Baden-Württemberg aus:

Tabelle

1. VfR Aalen 21 17-3-1 53:11 54

2. VfR Mannheim 22 15-4-3 55:18 49

3. TSV Essingen 23 10-9-4 38:34 39

4. FC Nöttingen 22 12-2-8 54:41 38

5. FV Ravensburg 22 11-5-6 39:38 38

6. SV Oberachern 22 11-5-6 31:37 38

7. FC 08 Villingen (Ab) 23 9-6-8 41:40 33

8. Karlsruher SC II (Auf) 23 7-8-8 35:40 29

9. Türkischer SV Singen (Auf) 22 9-2-11 35:50 29

10. SSV Reutlingen 22 7-6-9 35:37 27

11. Türkspor Neckarsulm (Auf) 23 7-6-10 30:34 27

12. 1. Göppinger SV (Ab) 23 7-5-11 36:32 26

13. 1. CfR Pforzheim 22 6-8-8 40:42 26

14. TSG Backnang 23 7-5-11 34:47 26

15. 1. FC Normannia Gmünd 23 5-8-10 30:35 23

16. FSV Hollenbach 23 6-5-12 38:47 23

17. FSV 08 Bietigheim-Bissingen 23 3-9-11 34:56 18

18. FC Denzlingen (Auf) 22 3-4-15 23:42 13