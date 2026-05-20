Oberligist SSV Reutlingen: Ein Zugang und drei Abgänge Tim Schwaiger kommt vom Ligarivalen 1. CFR Pforzheim. Dominik Hozlinger, Tim Wöhrle sowie Leander Vochatzer verlassen den Oberligisten. von red/pm · Heute, 14:15 Uhr · 0 Leser

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Mit Tim Schwaiger vom Ligarivalen 1. CFR Pforzheim präsentiert der SSV Reutlingen 05 den nächsten Top-Transfer für die kommende Saison. Der 29-Jährige spielt künftig eine wichtige Rolle im Kader der Nullfünfer.

Der Verein hat sich bewusst dazu entschieden, im Rahmen der sportlichen Neuausrichtung Veränderungen im Kader vorzunehmen und neue Impulse zu setzen. Dabei werden klare Entscheidungen getroffen, hinter denen der SSV geschlossen steht. Ziel ist es, die positive Entwicklung der vergangenen Monate fortzuführen und sportlich erfolgreich zu sein. Tim Schwaiger sagt zu seinem Wechsel: »Ich sehe hier eine klare positive Entwicklung. Die Mannschaft verfügt in allen Bereichen über viel Qualität, die Fans stehen voll hinter dem Verein und rund um den SSV entsteht gerade etwas. Es reizt mich extrem, Teil dieses Weges zu sein, gemeinsam mit dem Team etwas aufzubauen und dem Verein den Erfolg zurückzugeben, den er verdient.«

Christian Grießer, Sportlicher Leiter des SSV Reutlingen 05, sagt: »Tim ist ein sehr erfahrener Spieler, der konstant seine Leistung abruft und eine hohe Qualität mitbringt. Er hat in dieser Saison 10 Tore erzielt und 7 weitere vorbereitet. Genau solche Spieler benötigen wir, um unsere sportlichen Ziele zu erreichen.« Im Zuge der Planungen für die kommende Saison werden noch weitere Spieler den SSV verlassen. Der Verein bedankt sich ausdrücklich bei Dominik Hozlinger, Tim Wöhrle sowie Leander Vochatzer für ihren Einsatz im Trikot des SSV und wünscht ihnen für ihre sportliche und persönliche Zukunft alles Gute.