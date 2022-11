Oberligist Sport-Union Neckarsulm hat einen neuen Trainer Nachfolger für den zurückgetretenen Walter Thomae steht fest.

Er ist zurück. Für fünf Spiele übernimmt Marcel Busch unser Oberliga-Team und folgt somit auf Walter Thomae. Wie es nach der Winterpause auf der Cheftrainer-Position weitergeht ist noch offen.



Die Verantwortlichen unserer SUN haben schnell gehandelt. Bereits drei Tage nach dem Rücktritt von Walter Thomae kann Thorsten Damm, der Sportliche Leiter der SUN einen Nachfolger präsentieren. Und der ist mit Marcel Busch ein guter und in Neckarsulm hoch geschätzter Bekannter. „Buschi“ war bereits von 2018 – 2022 Trainer unseres Oberliga-Teams, davor Spieler und Kapitän.

„Erstmal übernehme ich für die fünf Spiele bis zur Winterpause, dann werden wir weitersehen“, sagt der 40-Jährige, deer die Aufgabe voller Freude, Energie und Motivation angehen wird. Nach der selbstgewählten Auszeit im Sommer kribbelt es wieder bei Marcel Busch.

Unmittelbar nach dem Thomae-Rücktritt bemühte sich Thorsten Damm erfolgreich um die „Wunschlösung Busch“, der am Dienstag dann zusagte. Ansonsten hätte die Interimslösung bestehend aus Nikola Grgic, und Robin Neupert (unterstützt vom Sportlichen Leiter Thorsten Damm) ihre Arbeit fortgesetzt.

„Spieler und Verein liegen mir sehr am Herzen. Für mich wäre es jedoch am schönsten gewesen, wenn die Mannschaft jetzt Sechster wäre“, sagt der ehemalige Fußball-Profi. Dann müsste er jetzt nicht sein Comeback geben.

Kurios: Gegen den 1. CfR Pforzheim bestritt Marcel Busch im Sommer sein letztes Spiel als Trainer der SUN – jetzt ist Pforzheim er erste Kontrahent nach seiner Rückkehr.

Für beide Seiten macht das Comeback Sinn. „Ich habe wieder richtig Lust“, sagt Busch. Der Neue braucht keine Einarbeitungsphase, er kennt den Großteil der Mannschaft. Die Hoffnung ist groß, dass genau das zum Vorteil für die schnelle Trendwende in der Oberliga sorgt. „Es ist trotzdem kein Selbstläufer“, weiß Busch.

Wie es nach der Winterpause weitergeht, steht noch nicht fest. Der volle Fokus gilt nun der Oberliga, und dort möglichst den sportlichen Turnaround zu schaffen.

Willkommen zurück, lieber Buschi in Deinem „Wohnzimmer“ Pichterich.

