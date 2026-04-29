Oberligist sieht sich gut aufgestellt Mitgliederversammlung bestätigt erfolgreichen Kurs des VfB Krieschow und wählt neuen Vorstand von pm · Gestern, 23:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: VfB Krieschow

Die ordentliche Mitgliederversammlung des VfB 1921 Krieschow stieß im Sportlerheim auf großes Interesse. Rund 70 stimmberechtigte Mitglieder nahmen an der Veranstaltung teil, in deren Mittelpunkt neben dem Rückblick auf ein erfolgreiches Jahr vor allem die Wahl eines neuen Vorstandes stand.

In seinem Bericht zog der 1. Vorsitzende Hans-Jörg Grafe eine durchweg positive Bilanz. Der Verein habe sich durch sportliche Erfolge und ein funktionierendes Miteinander weit über die Region hinaus einen Namen gemacht. Besonders hervorgehoben wurde die stabile finanzielle Entwicklung, die trotz wirtschaftlicher Herausforderungen vor allem durch die Unterstützung von Sponsoren und Förderern gesichert werden konnte. Auch infrastrukturell wurde weiter investiert. So konnten unter anderem die Flutlichtanlage modernisiert und die Tribüne im Sportpark weiter aufgewertet werden. Neben dem sportlichen Bereich tragen Veranstaltungen wie das Weihnachtssingen zur Stärkung des Vereinslebens bei.

Sportlich blickt der Verein ebenfalls auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Neben dem Aufstieg der Tischtennismannschaft in die Landesliga sorgte insbesondere die Fußball-Oberligamannschaft mit dem erneuten Einzug in das Finale des Landespokals für Aufmerksamkeit. Ein weiterer Schwerpunkt der Versammlung lag auf strukturellen Weichenstellungen für die Zukunft. So wurde im Rahmen einer Satzungsänderung die Einrichtung eines Wirtschaftsrates beschlossen. Dieses Gremium soll den Vorstand künftig in wirtschaftlichen, finanziellen und infrastrukturellen Fragen unterstützen. Die personelle Besetzung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt durch den Vorstand.