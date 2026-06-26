Oberligist sieht durch Kompassmodell den "Tod der Amateurvereine" Der FSV Optik Rathenow aus der NOFV-Oberliga Nord positioniert sich deutlich zur geplanten Aufstiegsreform der Regionalligen. von red/pm · Heute, 12:45 Uhr · 0 Leser

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Der FSV Optik Rathenow aus der NOFV-Oberliga Nord positioniert sich deutlich zur geplanten Aufstiegsreform der Regionalligen nach dem Kompassmodell. Die folgende Stellungnahme hat der Verein dazu veröffentlicht:

"DER TOD UNSERER AMATEURVEREINE Stellungnahme des FSV Optik Rathenow zur geplanten Aufstiegsreform der Regionalligen nach dem Kompassmodell.

Am 29. Juni stehen die Vereine im NOFV vor einer richtungsweisenden Entscheidung. Sie sollen über das sogenannte Kompass- und Regionenmodell abstimmen – offiziell eine Abstimmung, die lediglich ein Meinungsbild zur Aufstiegsreform der Regionalligen liefern soll. Doch eines ist klar: Auch wenn diese Abstimmung formal nicht bindend ist, sind ihre möglichen Konsequenzen existenzbedrohend – und genau darüber wird viel zu wenig gesprochen. Denn die bittere Wahrheit ist: Sollte das Kompassmodell umgesetzt werden, droht ein beispielloser Kahlschlag im Amateurfußball. In der Regionalliga würden die Plätze 11 bis 18 direkt den Abstieg bedeuten. Eine Abwärtsspirale, die sich gnadenlos durch alle Spielklassen fortsetzt – bis tief in die Kreisklassen. In der Oberliga würde es rund die Hälfte aller Vereine treffen. Die Folgen wären verheerend.