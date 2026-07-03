Oberligist sichert sich viel Regionalliga-Erfahrung Will Anderson Siakam vom TuS Makkabi Berlin wechselt zum Oberligisten TSG Neustrelitz. von red/pm · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: TSG Neustrelitz

Der Oberligist TSG Neustrelitz befindet sich noch am Anfang seinrer Saisonvorbereitung. Was allerdings den Kader betrifft, ist man weitaus besser aufgestellt als vor zurückliegenden Spielzeiten. Die Residenzstädter haben sich aktuell im Offensivbereich verstärkt. Mit der Verpflichtung von Will Anderson Siakam setzt die TSG bzgl. dieser Schlüsselposition auf weitereichende Erfahrung.

„Will hat mit Blick auf seine Fußballkarriere eine hervorragende Vita aufzuweisen. Seine Erfahrung aus 141 Regionalliga- und 54 Oberligaeinsätzen sollte unserem Offensivspiel eine weitere qualitative Note verleihen. Wir gehen davon aus, dass Will mit der entsprechenden Übersicht unser Aufbauspiel puscht und von ihm nicht zu unterschätzende Akzente in Richtung Torgefahr ausgehen“, bewertet Oliver Bornemann, sportliche Leiter der TSG Neustrelitz den jüngst geschlossenen Kontrakt. Will Siakam wechselt vom TuS Makkabi Berlin ins Neustrelitzer Parkstadion. Der 30-jährige Rechtsfuß hat einen Jahresvertrag unterschrieben.

16. Familientag der TSG Neustrelitz



Die TSG Neustrelitz lädt am kommenden Sonntag, den 5. Juli 2026, zum Familientag ins Parkstadion ein. Die Traditionsveranstaltung findet zum sechzehnten Mal statt und öffnet ab 10.00 Uhr ihre Pforten.