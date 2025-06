Oberligist sichert sich die Dienste eines schnellen Außenbahnspielers

Der TSV Essingen war nach den Abgängen von Dean Melo, Tim Seifert und Tim Ruth auf der Suche nach Flügelspielern. Fündig geworden sind die Verantwortlichen beim letztjährigen Ligakonkurrenten in Fellbach: Leon Leuze hat einen Vertrag am Schönbrunnen für die kommende Spielzeit unterschrieben.

Trainer Simon Köpf freute sich über seinen neuen Mann: „Er hat in der Jugend eine Top Ausbildung genossen, ist ein sehr guter Fußballer, hat richtig gutes Tempo.“ 18 mal stand Leuze in der vergangenen Runde in der Oberliga auf dem Rasen und erzielte dabei einen Treffer. „Er muss sich noch etwas an den Erwachsenenfußball gewöhnen. Dennoch hat er bereits in mehreren Spielen gezeigt, dass er sehr gut in Oberliga mithalten kann. Ihn zeichnet Tempo, Dynamik und Zug zum Tor aus. Wir hoffen, dass er uns richtig weiterhelfen kann.“