– Foto: Isabell Liske

Oberligist SG Union Klosterfelde setzt auf Jugend und Ehrgeiz 18-jähriger Mittelfeldspieler Ethan Elmore wagt den Schritt in den Männerfußball Verlinkte Inhalte NOFV-Oberliga Nord Klosterfelde

Mit Ethan Elmore verpflichtet der Oberligist SG Union Klosterfelde einen 18-jährigen Mittelfeldspieler, der bewusst den frühen Schritt in den Männerfußball sucht. Der Neuzugang bringt klare Ziele, internationale Ausbildung und große Lernbereitschaft mit – und steht sinnbildlich für den mutigen Weg des Vereins.







Ein junger Name für die Oberliga

Der Oberligist SG Union Klosterfelde geht mit einem jungen Neuzugang in die nächste Phase der Saisonvorbereitung. Ethan Elmore ist 18 Jahre alt, spielt im Mittelfeld und kommt von der Internationalen Fußballakademie. Für den jungen Spieler ist der Wechsel ein bewusst gesetzter Schritt in eine neue, deutlich anspruchsvollere Umgebung. „Ich bin zu Klosterfelde gewechselt, um früh im Männer-Fußball zu starten und wertvolle Wettkampferfahrung gegen ältere Spieler zu sammeln“, sagt Elmore. Der Satz beschreibt präzise, wofür der Name Elmore künftig stehen soll: Mut, Lernwille und der klare Blick nach vorn. Bewusste Entscheidung für Widerstand

Elmore sucht nicht den einfachen Weg. Ihm geht es darum, sich zu messen, nicht zu verstecken. Der Männerfußball mit seiner körperlichen Präsenz, seiner Geschwindigkeit und seiner taktischen Reife ist für den 18-Jährigen kein Risiko, sondern eine Chance. „Früh im Männer-Fußball zu starten“ sei für ihn entscheidend, um schneller zu wachsen, erklärt Elmore. Gerade die Duelle mit älteren, erfahreneren Spielern seien es, die ihn reizen und antreiben.