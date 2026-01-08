Oberligist SG Union Klosterfelde setzt auf Jugend und Ehrgeiz

Mit Ethan Elmore verpflichtet der Oberligist SG Union Klosterfelde einen 18-jährigen Mittelfeldspieler, der bewusst den frühen Schritt in den Männerfußball sucht. Der Neuzugang bringt klare Ziele, internationale Ausbildung und große Lernbereitschaft mit – und steht sinnbildlich für den mutigen Weg des Vereins.
Ein junger Name für die Oberliga
Der Oberligist SG Union Klosterfelde geht mit einem jungen Neuzugang in die nächste Phase der Saisonvorbereitung. Ethan Elmore ist 18 Jahre alt, spielt im Mittelfeld und kommt von der Internationalen Fußballakademie. Für den jungen Spieler ist der Wechsel ein bewusst gesetzter Schritt in eine neue, deutlich anspruchsvollere Umgebung. „Ich bin zu Klosterfelde gewechselt, um früh im Männer-Fußball zu starten und wertvolle Wettkampferfahrung gegen ältere Spieler zu sammeln“, sagt Elmore. Der Satz beschreibt präzise, wofür der Name Elmore künftig stehen soll: Mut, Lernwille und der klare Blick nach vorn.
Bewusste Entscheidung für Widerstand
Elmore sucht nicht den einfachen Weg. Ihm geht es darum, sich zu messen, nicht zu verstecken. Der Männerfußball mit seiner körperlichen Präsenz, seiner Geschwindigkeit und seiner taktischen Reife ist für den 18-Jährigen kein Risiko, sondern eine Chance. „Früh im Männer-Fußball zu starten“ sei für ihn entscheidend, um schneller zu wachsen, erklärt Elmore. Gerade die Duelle mit älteren, erfahreneren Spielern seien es, die ihn reizen und antreiben.
Lernen statt fordern
Trotz seines Ehrgeizes tritt Elmore nicht mit großen Versprechen auf. Seine Zielsetzung ist klar, aber bewusst bodenständig formuliert. „Meine Ziele sind es, hart zu arbeiten, von den älteren Spielern zu lernen und mich bestmöglich weiterzuentwickeln“, sagt er. Entwicklung steht über allem, Geduld vor schnellen Ergebnissen. Elmore weiß, dass Konstanz im Training, Disziplin und Offenheit gegenüber den erfahrenen Teamkollegen der Schlüssel sind, um sich im Oberliga-Alltag zu behaupten.
Internationale Prägung und klare Interessen
Der Weg des Mittelfeldspielers führte zuletzt über die Internationale Fußballakademie. Seine sportliche Ausbildung ist ebenso international geprägt wie seine Vorlieben. Als Lieblingsverein nennt Elmore D.C. United. In seiner Freizeit bleibt er dem Ball treu, hört Musik oder entspannt beim Gaming. All das zeichnet das Bild eines jungen Spielers, der trotz ambitionierter Ziele geerdet wirkt.
Vorbereitung als erste Bewährungsprobe
Die kommenden Wochen bieten Elmore die Bühne für seine ersten Schritte im Trikot der SG Union Klosterfelde. In der Vorbereitung trifft der Oberligist auf den FC Hertha 03 Zehlendorf, die VSG Altglienicke II, den Frohnauer SC, den SC Charlottenburg sowie den Berliner SC. Spiele, in denen Tempo, Physis und Intensität gefordert sind. Genau das ist es, was Elmore sucht. „Wettkampferfahrung gegen ältere Spieler zu sammeln“, wie er selbst sagt, beginnt nicht irgendwann – sondern jetzt.