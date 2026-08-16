Oberligist SG Union Klosterfelde: "Es war das erwartete Topspiel"

– Foto: Franziska Lindhorst

Am 2. Spieltag der NOFV-Oberliga Nord hat die SG Union 1919 Klosterfelde heute vor 800 Zuschauern einen hochemotionalen 2:1-Heimsieg gegen den SV Lichtenberg 47 eingefahren. Nach einer umkämpften ersten Halbzeit stellte die Mannschaft von Trainer Lucio Geral kurz nach dem Seitenwechsel per Doppelschlag die Weichen auf Sieg. Trotz einer Roten Karte für Anton Kanther verteidigten die Hausherren die Führung leidenschaftlich bis zum Schlusspfiff.

Vergebene Chancen und Leerlauf im ersten Durchgang

Vor einer Kulisse von 800 Zuschauern entwickelte sich von der ersten Minute an die erhoffte Spitzenbegegnung. „Es war das erwartete Topspiel“, erklärt Lucio Geral gegenüber FuPa. Der Trainer sah von Beginn an eine engagierte Leistung seiner Mannschaft, die hätte belohnt werden können: „In der ersten Halbzeit haben wir in den ersten 15 Minuten mehrere Hochkaräter und müssen in Führung gehen.“ Nach diesem furiosen Auftakt verflachte das Geschehen jedoch zwischenzeitlich. „Dann war 15 Minuten etwas Leerlauf, bevor Lichtenberg 47 bis zum Pausenpfiff dann auch ein, zwei gute Chancen auf ein Tor hatte“, analysierte der Coach. Die Gäste konnten diese Möglichkeiten jedoch nicht nutzen, sodass es torlos in die Kabinen ging.

Wuchtiger Start in die zweite Halbzeit Nach der Pause belohnte sich die Heimelf schnell für den betriebenen Aufwand. „Wir kommen dann mit Wucht aus der Kabine und stellen schnell auf 2:0“, fasste Lucio Geral die entscheidende Phase zusammen. Erst verwandelte Irfan Brando in der 47. Minute einen Foulelfmeter zur 1:0-Führung, ehe Rayko Kühn nur drei Minuten später in der 50. Minute auf 2:0 erhöhte. Leidenschaftlicher Kampf in Unterzahl Die Begegnung nahm in der 63. Minute eine dramatische Wendung, als Anton Kanther die Rote Karte sah und die Gastgeber fortan in Unterzahl agieren mussten. „Die Rote Karte verändert die gesamte Statik des Spiels und wir mussten zwingend auf Verteidigung nebst Umschaltern bauen“, schilderte Lucio Geral. Trotz der zahlenmäßigen Überlegenheit fand die Berliner Mannschaft kaum Mittel gegen die defensiv eingestellten Klosterfelder. „Lichtenberg 47 fand wenig Mittel in Überzahl, sodass dann erst kurz vor Abpfiff ein Elfmeter zum Anschlusstreffer führte“, so Geral. Kevin Owczarek verwandelte den Foulelfmeter in der Nachspielzeit (90.+6) zum 2:1-Endstand.

Sa., 22.08.2026, 15:00 Uhr FC 98 Hennigsdorf Hennigsdorf SG Union 1919 Klosterfelde Klosterfelde 15:00 PUSH