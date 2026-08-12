Oberligist SG Union Klosterfelde: "Es könnte ein Topspiel werden"

Das Auftaktprogramm der SG Union 1919 Klosterfelde bleibt anspruchsvoll. Nach dem 1:1 beim F.C. Hansa Rostock II wartet am Sonntag der SV Lichtenberg 47, ehe übernächste Woche die Partie beim SV Siedenbollentin folgt. „Unser schweres Auftaktprogramm geht weiter, nach Hansa folgt nun Lichtenberg 47 und übernächste Woche sind wir in Siedenbollentin“, sagt Trainer Lucio Geral gegenüber FuPa.

Maximale Leistung ist gefragt

Gegen Lichtenberg wird es aus Sicht des Trainers darauf ankommen, die eigene Leistungsgrenze zu erreichen. „Alle drei Spiele können nur erfolgreich gestaltet werden, wenn wir unsere maximal beste Leistung auf den Platz bringen.“ Dabei nennt Lucio Geral vor allem die körperliche Arbeit und die Disziplin gegen den Ball als wichtige Faktoren: „Das gilt im Bereich intensiv Laufen, Sprinten und vor allem mit hoher Disziplin gegen den Ball zu verteidigen.“

Auch offensiv sieht Geral Möglichkeiten

Mit dem Ball sieht der Trainer seine Mannschaft bereits auf einem guten Weg. „Am Ball kreieren wir schon vernünftige Sachen, die hoffentlich auch LIchtenberg 47 vor schwierige Aufgaben stellen, die sie idealerweise nicht immer verteidigt bekommen.“ Damit verbindet Lucio Geral die Hoffnung, dass Klosterfelde auch gegen den Tabellenzweiten eigene Akzente setzen kann.

Lichtenberg mit drei Punkten gestartet

Der SV Lichtenberg 47 kommt mit drei Punkten nach Klosterfelde. Nach dem ersten Spieltag steht die Mannschaft mit einem Torverhältnis von 3:2 auf dem zweiten Tabellenplatz. Die SG Union 1919 Klosterfelde belegt nach dem Auftakt mit einem Punkt und 1:1 Toren Rang acht. Der F.C. Hansa Rostock II liegt ebenfalls mit einem Punkt und 1:1 Toren auf Platz sieben.