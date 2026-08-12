Oberligist SG Union Klosterfelde: "Es könnte ein Topspiel werden"

Am 2. Spieltag der NOFV-Oberliga Nord empfängt die SG Union 1919 Klosterfelde am Sonntag den SV Lichtenberg 47. Nach dem 1:1 beim F.C. Hansa Rostock II will Klosterfelde vor heimischer Kulisse den ersten Saisonsieg holen.
Anspruchsvolles Auftaktprogramm
Das Auftaktprogramm der SG Union 1919 Klosterfelde bleibt anspruchsvoll. Nach dem 1:1 beim F.C. Hansa Rostock II wartet am Sonntag der SV Lichtenberg 47, ehe übernächste Woche die Partie beim SV Siedenbollentin folgt. „Unser schweres Auftaktprogramm geht weiter, nach Hansa folgt nun Lichtenberg 47 und übernächste Woche sind wir in Siedenbollentin“, sagt Trainer Lucio Geral gegenüber FuPa.
Maximale Leistung ist gefragt
Gegen Lichtenberg wird es aus Sicht des Trainers darauf ankommen, die eigene Leistungsgrenze zu erreichen. „Alle drei Spiele können nur erfolgreich gestaltet werden, wenn wir unsere maximal beste Leistung auf den Platz bringen.“ Dabei nennt Lucio Geral vor allem die körperliche Arbeit und die Disziplin gegen den Ball als wichtige Faktoren: „Das gilt im Bereich intensiv Laufen, Sprinten und vor allem mit hoher Disziplin gegen den Ball zu verteidigen.“
Auch offensiv sieht Geral Möglichkeiten
Mit dem Ball sieht der Trainer seine Mannschaft bereits auf einem guten Weg. „Am Ball kreieren wir schon vernünftige Sachen, die hoffentlich auch LIchtenberg 47 vor schwierige Aufgaben stellen, die sie idealerweise nicht immer verteidigt bekommen.“ Damit verbindet Lucio Geral die Hoffnung, dass Klosterfelde auch gegen den Tabellenzweiten eigene Akzente setzen kann.
Lichtenberg mit drei Punkten gestartet
Der SV Lichtenberg 47 kommt mit drei Punkten nach Klosterfelde. Nach dem ersten Spieltag steht die Mannschaft mit einem Torverhältnis von 3:2 auf dem zweiten Tabellenplatz. Die SG Union 1919 Klosterfelde belegt nach dem Auftakt mit einem Punkt und 1:1 Toren Rang acht. Der F.C. Hansa Rostock II liegt ebenfalls mit einem Punkt und 1:1 Toren auf Platz sieben.
Punktgewinn zum Saisonauftakt
Zum Auftakt trennte sich die SG Union 1919 Klosterfelde vom F.C. Hansa Rostock II mit 1:1. Vor 124 Zuschauern gingen die Gastgeber durch Dario Gebuhr in der 56. Minute mit 1:0 in Führung. Danny Mank erzielte in der 80. Minute den Ausgleich und sicherte Klosterfelde damit den ersten Punkt der Saison.
Geral erwartet ein Topspiel
Für den Trainer verspricht das Duell mit Lichtenberg eine interessante Begegnung. „Es könnte ein Topspiel werden, mal schauen, was unsere Jungs diesmal aufs Parkett bringen“, sagt Lucio Geral. Die Voraussetzungen für ein intensives Duell sind mit dem erfolgreichen Saisonstart der Berliner und dem Punktgewinn der Klosterfelder gegeben.
Heimsieg als klares Ziel
Trotz der Stärke des Gegners ist die Zielsetzung bei Klosterfelde eindeutig. Nach dem Punktgewinn zum Auftakt soll im ersten Heimspiel der Saison der erste Dreier folgen. Lucio Geral bringt den Wunsch klar zum Ausdruck: „Gern möchten wir zuhause mit einem Sieg in die Saison starten.“ Dafür will die SG Union 1919 Klosterfelde gegen den SV Lichtenberg 47 die geforderte Lauf- und Sprintbereitschaft sowie die notwendige Disziplin auf den Platz bringen.