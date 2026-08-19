Oberligist SG Union Klosterfelde: "Es geht zwingend ums Weiterkommen"

In personeller Hinsicht entspannt sich die Lage bei der SG Union 1919 Klosterfelde nur teilweise. Zwar kehren einige Akteure pünktlich zum Pokalauftakt zurück, doch zeitgleich muss der Trainer neue Ausfälle verkraften. „Personell kommen so langsam einige Spieler aus Verletzungen oder Urlaub zurück, aber zum Beispiel Emil Gustavus und Thilo Gildenberg werden uns neu verletzungsbedingt fehlen“, erklärt Lucio Geral.

Die Marschroute für das Erstrundenduell ist im Lager des Oberligisten klar abgesteckt. Eine Unterschätzung des unterklassigen Gegners kommt für das Trainerteam nicht infrage. Trainer Lucio Geral verdeutlicht gegenüber FuPa den professionellen Ansatz vor dem Auswärtsspiel: „Wir haben uns Hennigsdorf angeschaut und bereiten uns ganz normal wie für ein Oberligaspiel auf sie vor.“ Der Anspruch an die eigene Mannschaft ist unmissverständlich formuliert: „Es geht zwingend ums Weiterkommen und entsprechend fokussiert sieht unsere Trainingswoche aus.“

Schwung aus dem Ligaerfolg mitnehmen

Den nötigen Schwung für das Pokalspiel nimmt die Mannschaft aus dem jüngsten 2:1-Erfolg am 2. Spieltag der NOFV-Oberliga Nord gegen den SV Lichtenberg 47 mit. Vor 800 Zuschauern trafen Irfan Brando per Foulelfmeter in der 47. Minute und Rayko Kühn in der 50. Minute für die Unioner, ehe Kevin Owczarek ebenfalls per Foulelfmeter in der Nachspielzeit (90.+6) verkürzte. Trotz einer Roten Karte für Anton Kanther in der 63. Minute behaupteten sich die Klosterfelder und kletterten mit vier Punkten und 3:2 Toren auf den zweiten Tabellenplatz, während Lichtenberg mit drei Punkten und 4:4 Toren den achten Rang belegt.

Erfolgreiche Bilanz in den vergangenen Duellen

Der Blick auf die Historie der Begegnung im Landespokal macht dem Oberligisten zusätzlich Mut. In den bisherigen Vergleichen behielt die SG Union 1919 Klosterfelde stets die Oberhand oder blieb ungeschlagen. In Testspielen gab es am 04.08.2023 einen deutlichen 5:1-Erfolg, am 06.08.2016 einen 1:0-Sieg sowie am 14.02.2015 ein 3:2 für die Klosterfelder. In den Pflichtspielen der Landesliga Nord behielten die Unioner am 23.04.2016 mit 3:2 die Oberhand, nachdem man sich am 24.10.2015 mit 0:0 getrennt hatte. An diese positiven Serie will die SG-Mannschaft am Samstag um 15 Uhr anknüpfen.