Oberligist setzt auf Kontinuität

– Foto: Budissa Bautzen

Cheftrainer Steve Dieske und Co-Trainer Eric Prentki haben ihre Verträge um zwei weitere Jahre verlängert und werden damit auch in den Spielzeiten 2026/2027 und 2027/2028 an der Seitenlinie stehen.

Allen Beteiligten ist bewusst, dass nachhaltige Entwicklung im Fußball kein linearer Prozess ist, sondern auch Phasen beinhaltet, in denen Dinge hinterfragt und angepasst werden müssen. Dieser offene und konstruktive Austausch war und ist fester Bestandteil der Zusammenarbeit.

„Wir haben großes Vertrauen in die Zusammenarbeit mit Steve und Eric und schätzen die bisher geleistete Arbeit. Gleichzeitig war es uns wichtig, vor der Vertragsverlängerung den gemeinsamen Weg weiterhin klar zu definieren“, sagt Präsident Sven Johne im Namen des Vorstandes. „Dabei geht es insbesondere darum, unseren eigenen Nachwuchsspielern konsequent Perspektiven zu geben und verstärkt auf junge Spieler aus der Region zu setzen. Uns ist aber auch bewusst, dass dieser Weg ohne erfahrene Spieler nicht funktionieren wird. Diese Balance wollen und müssen wir gemeinsam finden. Gleichzeitig behalten wir die wirtschaftliche Stabilität des Vereins jederzeit im Blick.“

Der Verein verfolgt weiterhin das Ziel, die Durchlässigkeit zwischen Nachwuchs- und Herrenbereich zu erhöhen und die regionale Identität im Kader gezielt zu stärken. Junge, entwicklungsfähige Spieler sollen schrittweise an den Männerbereich herangeführt werden und dort Verantwortung übernehmen, so wie es uns in den letzten Jahren hervorragend gelungen ist.

Gleichzeitig wird die Integration erfahrener Spieler ebenfalls ein Faktor bleiben, um Stabilität, Führung und Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen. Möglich ist aber auch, eigene Spieler genau bei diesem Weg zu unterstützen. Eine ausgewogene Kaderstruktur ist ein wesentlicher Bestandteil der sportlichen Ausrichtung für die kommenden Jahre.

Seit ihrem Amtsantritt hat das Trainerteam Prozesse angestoßen und wichtige Impulse gesetzt. Mit der Verlängerung bis 2028 schafft Budissa Planungssicherheit und stärkt die Grundlage für die weitere sportliche Entwicklung.

Auch Cheftrainer Steve Dieske sieht in der Verlängerung ein klares Signal: „Ich freue mich sehr, auch in den kommenden beiden Spielzeiten Teil der Budissa-Familie zu sein. Wir als Trainerteam haben in den zurückliegenden Monaten viele Dinge angestoßen, die in unseren Denkmustern enorm wertvoll sind. Dass wir den eingeschlagenen Weg auch künftig gemeinsam bestreiten dürfen und gleichzeitig für die Werte des Vereins einstehen können, ist großartig. Es liegen noch viele Aufgaben vor uns, die wir mit maximaler Identifikation angehen werden.“

Fokus auf die restliche Saison

Für die verbleibenden Spiele richtet sich der volle Fokus auf die laufende Saison. Ziel ist es, die Entwicklung der Mannschaft konsequent fortzuführen und in den kommenden Wochen auch die intern definierten Ziele weiterhin konsequent verfolgt und erreicht werden.

„Ich und meine Vorstandkollegen wünschen uns, dass die Mannschaft die Saison mit maximaler Konsequenz zu Ende spielt. Es geht darum, unser vorhandenes Potenzial Woche für Woche abzurufen und bestmöglich zu nutzen, den Klassenerhalt endgültig zu sichern – wir sind auf einem guten Weg.

Die vergangenen vier Spiele waren aus Ergebnissicht durchweg positiv: Mit zehn von zwölf möglichen Punkten fiel die Ausbeute nahezu optimal aus.

Insbesondere in zwei englischen Wochen darf zudem nicht unterschätzt werden, dass sowohl körperlich als auch mental eine gewisse Müdigkeit eine Rolle spielt. Umso wichtiger war es, dass die Mannschaft an sich geglaubt hat und sich auch in schwierigen Momenten belohnen konnte – im Derby letztlich auch mit dem nötigen Spielglück, um die Partie für sich zu entscheiden“, so Sven Johne.