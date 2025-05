Oberligist setzt auf Kontinuität

Vertragsverlängerung als Zeichen der Kontinuität

Mit der Verlängerung von Talha Özen setzt die TSG Backnang ein klares Zeichen für Kontinuität auf der linken Abwehrseite. Der 23-jährige Außenverteidiger gehört in der laufenden Saison zu den Stammkräften im Kader von Trainer Mario Marinic. In 26 Oberliga-Spielen erzielte Özen drei Tore und bereitete drei weitere Treffer vor – ein Beleg für seine starke Präsenz sowohl defensiv als auch offensiv.

Leistungsträger auf der linken Seite

Özen hat sich in seiner zweiten Saison bei der TSG Backnang als feste Größe etabliert. Schon in der Spielzeit 2023/24 absolvierte er ebenfalls 26 Partien, damals mit zwei Assists. Auch wenn er damals noch torlos blieb, deutete sich bereits sein Potenzial in der Vorwärtsbewegung an. In der aktuellen Saison hat er sich offensiv weiterentwickelt und seinen Wert für die Mannschaft deutlich gesteigert.