Oberligist setzt auf Kontinuität

Der VfB 1921 Krieschow hat eine zentrale Personalentscheidung getroffen: Das komplette Trainerteam bleibt über die laufende Saison hinaus an Bord. Cheftrainer Robert Koch, Co-Trainer Philipp Knapczyk, Fitness- und Athletiktrainer Alexander Grunewald sowie Torwarttrainer Felix Selle haben ihre zum Saisonende auslaufenden Verträge um ein weiteres Jahr verlängert.

Mit Robert Koch an der Seitenlinie hat sich der VfB Krieschow in dieser Saison sportlich stark präsentiert. Der ehemalige Zweitligaspieler übernahm im Sommer 2024 das Amt des Cheftrainers und führte die Mannschaft zurück in die Spitzengruppe der NOFV-Oberliga Süd. Darüber hinaus gelang der Einzug ins Finale des Brandenburger Landespokals.

Teamarbeit auf hohem Niveau