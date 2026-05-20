Oberligist schnappt sich Sturmtalent aus der Jugend-Bundesliga

– Foto: Eibner / Verein

Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen hält seine kleine Chance auf den Klassenerhalt in der Oberliga Baden-Württemberg am Leben und plant zugleich weiter am Kader der kommenden Saison. Mit Roman Timoshenko kommt ein 18 Jahre alter Stürmer aus der U19 des SGV Freiberg an den Bruchwald.

Timoshenko ist ein Perspektivtransfer, der gut in den personellen Neuaufbau des FSV 08 passt. Der Linksfuß wurde zuvor zwei Jahre in der U17 der Stuttgarter Kickers ausgebildet, ehe er zum SGV Freiberg wechselte. Dort gelang ihm mit der U19 der Aufstieg aus der Oberliga Baden-Württemberg in die DFB-Nachwuchsliga. Nun folgt für ihn der Schritt in den Herrenbereich.

Der Verein beschreibt ihn als offensiv- und abschlussstarken Angreifer mit hohem Laufpensum, vielen intensiven Läufen und einer bereits reifen, körperbetonten Spielweise. Gerade diese Mischung aus Talent, Arbeitsbereitschaft und Robustheit macht ihn für Bietigheim-Bissingen interessant. Sportlicher Leiter Groß betont, man habe Timoshenko mehrfach beobachtet und sei von seiner Interpretation des Spiels überzeugt gewesen. Besonders Hunger, Fleiß und Tempo im Anlaufverhalten passen demnach in das gesuchte Profil.