Oberligist schnappt sich Routinier vom Verbandsliga-Absteiger Die TSG Backnang verpflichtet Lukas Böhm vom VfR Heilbronn. von red · Heute, 19:50 Uhr · 0 Leser

– Foto: Alexander Hornauer / Eibner

Die TSG Backnang hat für die kommende Oberliga-Saison einen erfahrenen Außenbahnspieler verpflichtet: Lukas Böhm wechselt vom VfR Heilbronn in die Etzwiese und unterschreibt bis 2027. Der 31-Jährige bringt Routine aus Oberliga, Verbandsliga und Regionalliga mit und soll dem Tabellenelften zusätzliche Qualität und Torgefahr auf den Außenbahnen verleihen.

Lukas Böhm verfügt über eine lange und torreiche Laufbahn im höherklassigen Amateurfußball. Laut Vereinsangaben stehen für den 31-Jährigen 106 Oberliga-Spiele mit 21 Treffern, 128 Verbandsliga-Partien mit 35 Toren sowie zwei Einsätze in der Regionalliga zu Buche. In der vorliegenden Gesamtbilanz sind 273 Spiele, 72 Tore und neun Vorlagen aufgeführt. Zuletzt spielte Lukas Böhm für den VfR Heilbronn in der Verbandsliga Württemberg. Dort kam er in der Saison 2025/2026 auf 22 Einsätze und erzielte vier Tore. Heilbronn wird aus der Verbandsliga absteigen, Böhm schließt sich nun dem Oberligisten aus Backnang an.

Bekannt ist der Außenbahnspieler in der Liga vor allem aus seiner Zeit beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen. Für Bissingen absolvierte er mehrere Oberliga-Spielzeiten und erzielte dort regelmäßig Treffer. Weitere Stationen waren unter anderem der 1. CfR Pforzheim, die Spvgg Neckarelz, der VfB Eppingen, der TSV Essingen und der FC Heilbronn im Nachwuchsbereich. Die sportliche Leitung der TSG Backnang betont, dass der Verein bereits in der Vergangenheit Interesse an Lukas Böhm hatte. Nun soll er mit seiner Erfahrung, seiner fußballerischen Klasse und seiner Torgefahr den Kader bereichern. Auch Böhm selbst verweist auf den längeren Austausch mit den Verantwortlichen und die familiäre Struktur des Vereins.