Oberligist schließt die Kaderplanung ab: "Passt perfekt ins Profil"

– Foto: Axel Kammerer

Am Freitagabend geht es für den 1. FC Lok Stendal wieder los. Mit dem Gastspiel beim einstigen Bundesligisten Tennis Borussia Berlin starten die Altmärker in die neue Saison in der NOFV-Oberliga Nord. Wenige Tage zuvor wurde auch die letzte Planstelle im Kader geschlossen.

"Mit Paul Heinrich haben wir unsere letzte Verpflichtung getätigt", sagt der Sportliche Leiter Artem Sikulski: "Damit ist die Kaderplanung durch." Der 20-Jährige kommt vom Hessenligisten SV Hummetroth ins Stadion am Hölzchen. Vor seinem Wechsel nach Hessen im vergangenen Sommer wurde der Mittelfeldspieler im Nachwuchs des 1. FC Magdeburg ausgebildet. Zum Spielerprofil:

"Paul ist ein Spieler mit NLZ-Vergangenheit beim FCM. Er passt perfekt ins Profil", unterstreicht Sikulski. "Er hat ein sehr gutes Auge, eine sehr gute Ausstrahlung und eine technisch starke Ausbildung." Zudem überzeuge der Youngsters mit seiner Einsatzbereitschaft: "Paul trainiert seit dem Start der Vorbereitung mit, hat bisher kein Training verpasst und war auch einer der besten beim Konditionstest. Ich kann nur lobend über den Jungen sprechen", betont Sikulski.

1. FC Lok Stendal ist "sehr zufrieden mit dem Kader"

Mit seiner ausgeprägten Arbeitsmoral wird Heinrich das Mittelfeld komplettieren. "Wir sind jetzt sehr zufrieden mit dem Kader, haben alle Positionen doppelt besetzt und setzen auf eine junge Truppe aus der Region", erklärt der Sportliche Leiter. Was für den 35-Jährigen am wichtigsten war: "Wir sind glücklich, dass wir den Kader der vergangenen Saison halten konnten."

Von den Stammkräften hatte sich im Sommer einzig Ian Scheffler für einen Wechsel entschieden - zum Regionalligisten Bremer SV. "Das freut uns total, dass er diesen Schritt gehen konnte", betont Sikulski: "Das ist ein Muster für junge Perspektivspieler, die über unseren Verein den Weg in die Regionalliga finden könnten."