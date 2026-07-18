Oberligist schlägt Landesliga-Nachbar dank später Treffer

Nach dem 3:1 zum Auftakt beim SSV Schwäbisch Hall hatte das Spiel gegen die TSG Öhringen wegen eines Unwetters früh beendet werden müssen. Umso wichtiger war nun der Vergleich mit Union Heilbronn, dem Meister der Bezirksliga Franken und Aufsteiger in die Landesliga Württemberg, Staffel 1. Ein lokales Duell, ein unterklassiger Gegner, aber keine Aufgabe ohne Wert: Gerade solche Spiele zeigen, wie ernsthaft ein Oberligist seine Rolle annimmt.

Türkspor ging nach 26 Minuten durch Mamadou Cellou Bah in Führung, der damit seine gute Frühform bestätigte. Schon im ersten Test gegen Schwäbisch Hall hatte er doppelt getroffen. Union Heilbronn aber blieb im Spiel und kam durch Luciano Gruosso in der 37. Minute zum Ausgleich. Dass Neckarsulm lange brauchte, um die Partie wieder auf seine Seite zu ziehen, dürfte Trainer Hüseyin Kandazoglu nicht entgangen sein. Erst in der Schlussphase brachte Emirhan Bilgin den Oberligisten in der 82. Minute erneut in Führung, ehe kurz vor dem Ende noch das 3:1 fiel.

Der Sieg ist deshalb ein brauchbarer, aber kein glänzender Befund. Türkspor hat im Sommer zahlreiche Abgänge zu verarbeiten und bislang nur wenige feste Zugänge präsentiert. Es liegt nahe, dass in dieser Phase auch Testspieler eine Rolle spielen könnten, denn der Kader muss bis zum Oberliga-Start noch Kontur gewinnen. Gegen Union Heilbronn zeigte sich immerhin, dass Neckarsulm auch nach einem zwischenzeitlichen Rückschlag die Geduld behielt.