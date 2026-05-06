Oberligist schlägt im Abstiegskampf beim Verbandsligisten zu

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen treibt trotz schwieriger Tabellenlage in der Oberliga Baden-Württemberg die Planungen für die neue Saison voran. Mit Henry Strahl kommt ein variabler Linksfuß vom SV Fellbach an den Bruchwald. Der 23-Jährige soll Stabilität, Athletik und neue Optionen auf der linken Seite bringen. Im Abstiegskampf ist ein wichtiges Zeichen.

Strahl ist 1,90 Meter groß, in der Defensive und auf der Außenbahn flexibel einsetzbar und bringt bereits Oberliga-Erfahrung mit. Genau diese Mischung dürfte für den FSV 08 von Bedeutung sein. Der Verein steht nach 30 Spieltagen mit 24 Punkten auf Rang 17 und damit tief im Tabellenkeller. Bei vier direkten Absteigern ist die Lage vor dem 31. Spieltag angespannt. Am Freitag, 8. Mai, wartet das Auswärtsspiel bei der TSG Backnang, die als Tabellenelfter mit 36 Punkten ihrerseits noch nicht gänzlich sorgenfrei ist.

Dass Bietigheim-Bissingen dennoch Personalentscheidungen für die kommende Saison trifft, zeigt den Versuch, unabhängig von der aktuellen Drucksituation Struktur zu bewahren. Strahl kann als Außenverteidiger, linker Innenverteidiger oder auf der linken Schiene eingesetzt werden. Sportlicher Leiter Groß hebt vor allem seine Athletik und Zweikampfstärke hervor, die der Mannschaft „enorm gut tun“ werde. Zudem verweist er auf Strahls Mentalität und mannschaftsdienliche Art, die auch für die Kabine wichtig sein sollen.