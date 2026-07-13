Oberligist SC St. Tönis glänzt und sucht noch einen Stürmer Der SC St. Tönis feierte beim CSV Marathon Krefeld einen 7:1-Kantersieg in der Saisonvorbereitung. Trainer Bekim Kastrati setzte auf junge Spieler – doch eine Lücke im Kader bleibt offen. Ein Testspieler überzeugt. von RP / Uwe Worringer · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Starke Leistung des Oberliga-Klubs. – Foto: Bryan Razzeto

Im Rahmen der Saisonvorbereitung setzte sich der SC St. Tönis beim CSV Marathon Krefeld deutlich durch. Der Oberligist behielt gegen den Bezirksligisten mit 7:1 (5:1) die Oberhand.

Gestern, 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld CSV Marathon SC St. Tönis 1911/20 SC St. Tönis 1 7 Trainer Bekim Kastrati schickte in der ersten Halbzeit vorwiegend seine junge Garde auf den Platz. Die erwischte einen glänzenden Start, als Phil Wanninger nach einer Ecke von Noah Yilmaz früh zur 1:0-Führung einnickte (2.). Diese hatte allerdings nicht lange Bestand, denn Marathon glich nach einem schönen Zuspiel von Samed Yesil durch Ilhay Baris aus (12.).

Der Sportclub diktierte die Begegnung danach weiterhin, ließ bei hohen Temperaturen in der Mitte der ersten Hälfte aber die Zielstrebigkeit vermissen. Das ermöglichte den Gastgebern, die vor allem von der individuellen Klasse einzelner Akteure lebten, einige Vorstöße, die jedoch zumeist rechtzeitig unterbunden wurden. Nach einer halben Stunde ging es dann Schlag auf Schlag. Die Treffer zum 2:1 (32.) nach Vorarbeit von Rotosson Kanu und zum 3:1 (37.) nach einer schönen Hereingabe von Farid Omorou gingen auf das Konto eines offensiv ausgerichteten Gastspielers. Bekanntermaßen ist der SC noch auf der Suche nach einem Angreifer. Nur zwei Minuten später traf Omorou selbst zum 4:1 (39.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff verwandelte Kanu einen an ihm verursachten Foulelfmeter in der Nachspielzeit zum 5:1. Mittwoch kommt Fortuna II