Oberligist SC St. Tönis glänzt und sucht noch einen Stürmer

Im Rahmen der Saisonvorbereitung setzte sich der SC St. Tönis beim CSV Marathon Krefeld deutlich durch. Der Oberligist behielt gegen den Bezirksligisten mit 7:1 (5:1) die Oberhand.
Trainer Bekim Kastrati schickte in der ersten Halbzeit vorwiegend seine junge Garde auf den Platz. Die erwischte einen glänzenden Start, als Phil Wanninger nach einer Ecke von Noah Yilmaz früh zur 1:0-Führung einnickte (2.). Diese hatte allerdings nicht lange Bestand, denn Marathon glich nach einem schönen Zuspiel von Samed Yesil durch Ilhay Baris aus (12.).
Der Sportclub diktierte die Begegnung danach weiterhin, ließ bei hohen Temperaturen in der Mitte der ersten Hälfte aber die Zielstrebigkeit vermissen. Das ermöglichte den Gastgebern, die vor allem von der individuellen Klasse einzelner Akteure lebten, einige Vorstöße, die jedoch zumeist rechtzeitig unterbunden wurden.
Nach einer halben Stunde ging es dann Schlag auf Schlag. Die Treffer zum 2:1 (32.) nach Vorarbeit von Rotosson Kanu und zum 3:1 (37.) nach einer schönen Hereingabe von Farid Omorou gingen auf das Konto eines offensiv ausgerichteten Gastspielers. Bekanntermaßen ist der SC noch auf der Suche nach einem Angreifer. Nur zwei Minuten später traf Omorou selbst zum 4:1 (39.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff verwandelte Kanu einen an ihm verursachten Foulelfmeter in der Nachspielzeit zum 5:1.
Zur zweiten Halbzeit tauschte Kastrati nahezu das gesamte Team aus. Direkt kam mehr Zug in die Aktionen, und die CSV-Abwehr, die in der Innenverteidigung nicht immer auf der Höhe war, hatte beim 1:6 durch Gianluca Rizzo schnell wieder das Nachsehen (47.).
Weitere Treffer fielen zunächst nicht mehr. Tyler Nkamayi vereitelte auf der Linie gegen Daud Gergery noch den zweiten Treffer des Bezirksligisten, ehe Rizzo mit seinem zweiten Tor den 7:1-Endstand herstellte (82.).
Mehr Aussagekraft über den aktuellen Leistungsstand dürfte das nächste Testspiel des Sportclubs haben. Am Mittwoch empfängt der SC um 19 Uhr die Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf, die nach ihrem Zwangsabstieg auch in der Meisterschaft ein Gegner sein wird.