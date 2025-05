Oberligist RSV Eintracht 1949 setzt auf die Jugend

Gleich drei Spieler aus unserer U19 haben den Sprung in den Oberliga-Kader geschafft. Zur neuen Saison 2025/2026 werden Mert Yatkiner, Henry Lehmann und Giso Koschembahr die Chance erhalten, mit ihrem Talent und ihrem Einsatz unsere erste Herrenmannschaft weiter nach vorn zu bringen.

RSV-Jugend schafft Sprung in den Oberliga-Kader

Henry ist seit 2021 in unserem Verein. Vorher durchlief Henry seine fußballerische Ausbildung u.a. beim SV Babelsberg 03. Henry wohnt in Brück – keine Selbstverständlichkeit, dass er dennoch verlässlich - seit nun bereits mehr als vier Jahren - zu jedem Training und zu jedem Spiel auf der „Zille“ erscheint. Solche Charaktere wünschen wir uns! Dazu ist Henry auch ein entscheidender Leistungsträger der U19 – 10 Tore und 8 Vorlagen sprechen für sich.

Giso ist seit 2023 im Verein und aktuell der Vize-Kapitän unserer U19. Der angehende Polizeikommissar und Innenverteidiger hat sich in der laufenden Saison zu einer echten Führungspersönlichkeit entwickelt und hat mit 9 Toren und zwei Vorlagen maßgeblich zum Erfolg unserer U19 beigetragen.

Mert wechselte erst im Sommer vom SFC Stern 1900 zu uns. Als talentierter offensiver Mittelfeldspieler zog Mert direkt die Aufmerksamkeit unseres Cheftrainers der Oberliga-Mannschaft auf sich. Grund genug für uns, erstmalig einen Jugendspieler des RSV mit einem Herren-Vertrag auszustatten.

„Wir wollen auch in Zukunft ganz bewusst auf unsere vereinseigene Jugend bei der sportlichen Entwicklung unserer Herren-Teams setzen. Umso schöner ist es, wenn es gelingt, herausragende Jugend-Talente frühzeitig in den Spitzenbereich integrieren zu können. Hierzu sind wir im permanenten Austausch mit unseren Kollegen aus der Fußballjugend und mit dem Trainerteam der ersten Mannschaft“, so Johannes Kühn von der Abteilungsleitung Fußball.