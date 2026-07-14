Oberligist reist nach Turniersieg zum Landesliga-Vizemeister

Nach dem Abstieg aus der Regionalliga Südwest befindet sich Balingen in einer Phase, in der Ergebnisse nicht alles erklären, aber Stimmungen prägen können. Der 8:0-Erfolg im Benefizspiel gegen den FC Krauchenwies war ein seriöser Auftakt gegen einen unterklassigen Gegner. Die beiden Siege beim MEY Generalbau Cup hatten nun eine andere Qualität. Gegen den Drittligisten VfB Stuttgart II lag die TSG zunächst zurück, antwortete aber durch Simon Klostermann und gewann nach dem Foulelfmeter von Ivo Colic mit 2:1. Im Endspiel gegen den Drittliga-Aufsteiger SG Sonnenhof Großaspach reichte Jonas Fritschis Treffer zum 1:0.

Für Trainer Michael Schilling sind solche Resultate im Juli kein Grund zur Euphorie, aber ein nützlicher Beleg. Seine Mannschaft kann gegen höherklassige Gegner bestehen, Rückschläge verarbeiten und enge Spiele für sich entscheiden. Gerade nach einem Abstieg ist das wichtig, weil ein Team nicht nur taktisch, sondern auch mental wieder Festigkeit braucht.

Am Mittwoch um 19 Uhr folgt nun der Test bei der SG Empfingen, dem Vizemeister der Landesliga Württemberg, Staffel 3. Die Aufgabe ist anders gelagert: weniger Glanz, mehr Pflicht zur Seriosität. Balingen wird mehr Spielkontrolle erwarten dürfen, muss aber zeigen, dass die Konzentration auch nach einem erfolgreichen Turnierwochenende nicht nachlässt.