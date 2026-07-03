Oberligist reist für Benefizspiel zum Bezirksligisten

Für die TSG ist die Begegnung der sportliche Auftakt in die neue Saisonvorbereitung. Nach dem öffentlichen Training unter der Woche folgt nun der erste Test unter Wettkampfbedingungen. Trainer Michael Schilling erhält dabei die nächste Gelegenheit, erste Eindrücke von seiner neu zusammengestellten Mannschaft zu sammeln. Nach dem Abstieg und zahlreichen personellen Veränderungen geht es für Balingen darum, Schritt für Schritt Abläufe zu entwickeln, Fitness aufzubauen und die neuen Spieler in die Gruppe zu integrieren.

Im Mittelpunkt des Nachmittags steht aber nicht nur der Fußball. Der FC Krauchenwies veranstaltet das Benefizspiel zugunsten der Emmi-Stiftung. Alle Einnahmen des Tages kommen der Stiftung zugute, die von Balingens Oberbürgermeister Dirk Abel und seiner Familie ins Leben gerufen wurde. Hintergrund ist das Schicksal ihrer Tochter Emily, die im März 2023 infolge eines Zeckenstichs schwer an FSME erkrankte. Nach einer schweren Gehirnentzündung, langer intensivmedizinischer Behandlung und neurologischer Reha wurde bei ihr das Locked-in-Syndrom diagnostiziert. Seit Dezember 2023 wird sie zuhause im Kreis ihrer Familie gepflegt.

Aus diesen Erfahrungen entstand die Emmi-Stiftung. Sie möchte Menschen mit neurologischen Erkrankungen bestmöglich fördern und unterstützen. Da Emily von klein auf sehr tierlieb war, gehört auch die Förderung des Tierwohls zu den Anliegen der Stiftung.