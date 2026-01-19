Oberligist präsentiert vier Neuzugänge

Im folgenden möchten wir unsere Neuzugänge kurz vorstellen:



Joshua Ryan Tipton wurde für die Torhüterposition verpflichtet. Am 15.10.2007 geboren, also gerade erst 18 Jahre alt geworden, ist Josh nun der jüngste Akteur im Optik-Kader. Nach den Nachwuchs-Stationen Seminole Fire, Orlando City und Florida Rush ist der FSV nun der erste Verein im Männerbereich für den Keeper, der von Ingo Kahlisch als dynamisch, motiviert und fleißig eingeschätzt wird.



Wayon Ire Houegnon Sezan Houenou wird, da sind sich bereits jetzt alle einig, von Trainerteam, Mitspielern, Stadionsprecher und Fans einfach „Way“ gerufen. Am 13.06.2006 geboren, war der bei Wormatia Worms ausgebildete Franzose zuletzt ein halbes Jahr bei SW Spandau aktiv. Wenn man am sehr einsatzstarken Innenverteidiger genauso schwer vorbei kommt, wie sein Name auszusprechen ist, werden die Rathenower Zuschauer viel Freude an Way haben.



Ali Ihsan Keles ist Stürmer. Als solcher soll der am 28.11.2006 geborene Berliner Tore schießen. Das tat er in der Vergangenheit sowohl gegen, als auch für Optik. Am drittletzten Spieltag der Vorsaison traf Ali im Poststadion in seinem ersten Oberligaspiel gegen den FSV zum 1:0. Und am 25. Oktober 2025 gelang ihm zunächst ein wunderschöner Kopfballtreffer ins eigene Netz, der Optik in Führung brachte, ehe er nach der Pause auf 1:1 stellte. In Zukunft bitte nur noch für Rathenow einnetzen, und alle sind zufrieden.



Eric Preljevic kommt von Hertha Zehlendorf ins Westhavelland. Der 21-jährige, geboren am 31.07.2004, ist ebenfalls Stürmer und schon ordentlich herumgekommen. Ausgebildet bei Hertha BSC sammelte Eric bei Titus Petange in Luxemburg bereits Erstligaerfahrung. Vereine in Slowenien und Kroatien folgten, ehe es ihn im Sommer zurück in seine Berliner Heimat zog.