Oberligist präsentiert im Abstiegskampf gleich drei Zugänge

– Foto: Eibner / Vereine

Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen richtet den Blick trotz angespannter Oberliga-Lage weiter nach vorn. Mit Leif Lochbrunner, Lukas Röser und Medin Bulic setzt der Verein auf regionale Bindung, eigene Entwicklung und Rückkehrermentalität. Der Klassenerhalt bleibt rechnerisch möglich, doch am Bruchwald wird bereits ein neues Fundament gelegt.

Lochbrunner bleibt dem FSV 08 ein weiteres Jahr erhalten. Der 19-jährige Torhüter spielte bereits in der Jugend für Bietigheim-Bissingen, wechselte anschließend in die U19 der TuS Ergenzingen und absolvierte dort 21 Spiele in der A-Junioren-Oberliga Baden-Württemberg. In der laufenden Oberliga-Saison kam er zudem zweimal im Herrenbereich zum Einsatz. Der Verein sieht in ihm ein vielversprechendes Torwarttalent mit regionalem Bezug. Sportlich wird Lochbrunner als mitspielender Keeper beschrieben, der auf der Linie und in Eins-gegen-eins-Situationen besondere Stärken besitzt.

Auch Lukas Röser steht für diesen Weg. Seit der U13 trägt er das Trikot des FSV 08, sammelte nach dem Übergang in den Aktivenbereich zunächst Spielpraxis in der U23 und wurde Schritt für Schritt an die erste Mannschaft herangeführt. Mit 1,95 Metern bringt er körperliche Präsenz mit, wirkt nach Vereinsangaben aber auch durch seine reife Spielweise bereits abgeklärt. Zuletzt sammelte er erste Oberliga-Minuten.