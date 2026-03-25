Oberligist präsentiert ersten Zugang für die neue Saison

– Foto: 1. FC Normannia Gmünd

Die Oberliga-Saison ist längst wieder voll im Gange, die Normannia noch mitten im Abstiegskampf. Neben dem Rasen laufen parallel aber längst die Planungen für die neue Runde. Sportdirektor Stephan Fichter kann den ersten Neuzugang präsentieren: Simeon Potsolidis soll in der kommenden Runde die Abwehr verstärken.



Der Verteidiger hat beim Landesligisten FV Neuhausen in dieser Saison bislang in jedem Spiel auf dem Rasen gestanden und fühlt sich nun bereit für den nächsten Schritt. „Ich freue mich sehr auf die neue Saison und den Verein und kann es kaum erwarten, für die Normannia aufzulaufen und alles zu geben“, sagt Potsolidis selbst. Der 21-Jährige hat die Verantwortlichen im Probetraining überzeugt, ihn zu verpflichten.

Von der U19 des CfR Pforzheim wechselte Potsolidis 2023 nach Neuhausen und stieg dort in seinem ersten Aktivenjahr gleich in die Landesliga auf. Hier hat sich der junge Abwehrspieler zu einem Leistungsträger entwickelt.