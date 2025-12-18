Oberligist präsentiert einen neuen Trainer

Jan Meißner, Sportlicher Leiter: „Ich freue mich, dass wir mit Lucio einen Trainer gefunden haben, der aus der Region kommt und überregionale Erfahrung im Traineramt mitbringt. Aus unserer gemeinsamen Zeit bei Eintracht Mahlsdorf kenne ich sein Potenzial und hoffe, dass wir mit ihm sportlich das erreichen, was wir uns als Verein vorgenommen haben.“

Lucio Geral: „Als Barnimer ist Klosterfelde seit Jahren ein vertrauter Name in meinem Umfeld. In der Vergangenheit hat stets ein toller Austausch stattgefunden und ich bin gern zu Spielen an die Mühlenstraße als Zuschauer gekommen. Dass ich jetzt ein Teil dieser Gemeinschaft sein darf, freut mich sehr. Mit vollem Tatendrang, wollen wir in der Zukunft die vielen Herausforderungen in der Entwicklung des Vereins gemeinsam meistern.“

Bisherige Stationen: Bis vor kurzem hatte Lucio Geral noch die Position des Cheftrainers beim Landesligisten SG Einheit Zepernick inne. Vor seinem Engagement beim Nachbarn aus dem Barnim arbeitete er in der Regionalliga beim FC Viktoria 1889 Berlin und beim Oberliga Mitstreiter BSV Eintracht Mahlsdorf. Zuvor war er bereits schon einmal über einen vierjährigen Zeitraum in Zepernick als Trainer tätig.