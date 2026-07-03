Oberligist präsentiert den nächsten jungen Zugang

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Türkspor Neckarsulm treibt die Kaderplanung für die neue Oberliga-Saison weiter voran und setzt erneut auf Entwicklungspotenzial. Mit Taha Albayrak verpflichtet der ambitionierte Oberligist einen 20 Jahre jungen Innenverteidiger, der trotz seines Alters bereits wertvolle Erfahrung in der höchsten Amateurklasse Baden-Württembergs gesammelt hat.

Albayrak wechselt von der U23 des SV Waldhof Mannheim nach Neckarsulm und soll die Defensive des Oberligisten verstärken. Zuvor absolvierte der 1,86 Meter große Abwehrspieler bereits 30 Oberliga-Partien für den TuS Mechtersheim und bewies dort früh seine Qualitäten auf konstantem Niveau. Seine fußballerische Ausbildung erhielt der beidfüßige Defensivspieler unter anderem bei Wormatia Worms, wo er bereits in der U19-Regionalliga auf sich aufmerksam machte.

Mit seiner Vielseitigkeit, seiner körperlichen Präsenz und seiner Erfahrung im Oberliga-Fußball passt Albayrak genau in das Anforderungsprofil der Neckarsulmer Verantwortlichen. Trotz seines jungen Alters bringt er bereits die nötige Reife mit, um Verantwortung in der Defensive zu übernehmen und dem Team zusätzliche Stabilität zu verleihen.