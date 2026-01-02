 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Oberligist präsentiert bereits seinen zweiten Winterzugang

Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen verpflichtet Fabio Carvalho de Carneiro von der SV Böblingen.

Bei Oberligist FSV 08 Bietigheim-Bissingen gibt es nach dem Jahreswechsel bereits den zweiten Zugang. Folgende Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen verstärkt sich erneut! NEUZUGANG!

Mit Fabio Carvalho de Carneiro begrüßen wir einen dynamischen Offensivspieler in unseren Reihen.

Der 22-jährige Flügelspieler ist auf beiden Außenbahnen einsetzbar und überzeugt besonders durch sein starkes Dribbling im 1-gegen-1 sowie seine hohe Torgefahr.

In der Jugend wurde Fabio beim SGV Freiberg ausgebildet, zuletzt stand er beim SV Böblingen unter Vertrag, wo er über mehrere Jahre hinweg mit sehr starken Quoten an Torbeteiligungen auf sich aufmerksam machte.

Wir freuen uns auf seine Qualitäten und heißen Fabio herzlich willkommen beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen!

Die Wintertestspiele des FSV 08 Bietigheim-Bissingen

Sa, 17.01.26, 14:00 Uhr: FSV 08 Bietigheim-Bissingen - SGV Freiberg

Fr, 23.01.26, 19:00 Uhr: FSV 08 Bietigheim-Bissingen - TSG Hoffenheim

Sa, 31.01.26, 13:00 Uhr: FSV 08 Bietigheim-Bissingen - TSV Weilimdorf

Di, 10.02.26, 19:00 Uhr: FSV Waiblingen - FSV 08 Bietigheim-Bissingen

Sa, 14.02.26, 14:00 Uhr: FSV 08 Bietigheim-Bissingen - VfB Eppingen

redAutor