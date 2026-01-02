Oberligist präsentiert bereits seinen zweiten Winterzugang

Bei Oberligist FSV 08 Bietigheim-Bissingen gibt es nach dem Jahreswechsel bereits den zweiten Zugang. Folgende Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:
Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen verstärkt sich erneut! NEUZUGANG!
Mit Fabio Carvalho de Carneiro begrüßen wir einen dynamischen Offensivspieler in unseren Reihen.
Der 22-jährige Flügelspieler ist auf beiden Außenbahnen einsetzbar und überzeugt besonders durch sein starkes Dribbling im 1-gegen-1 sowie seine hohe Torgefahr.
In der Jugend wurde Fabio beim SGV Freiberg ausgebildet, zuletzt stand er beim SV Böblingen unter Vertrag, wo er über mehrere Jahre hinweg mit sehr starken Quoten an Torbeteiligungen auf sich aufmerksam machte.
Wir freuen uns auf seine Qualitäten und heißen Fabio herzlich willkommen beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen!
Sa, 17.01.26, 14:00 Uhr: FSV 08 Bietigheim-Bissingen - SGV Freiberg
Fr, 23.01.26, 19:00 Uhr: FSV 08 Bietigheim-Bissingen - TSG Hoffenheim
Sa, 31.01.26, 13:00 Uhr: FSV 08 Bietigheim-Bissingen - TSV Weilimdorf
Di, 10.02.26, 19:00 Uhr: FSV Waiblingen - FSV 08 Bietigheim-Bissingen
Sa, 14.02.26, 14:00 Uhr: FSV 08 Bietigheim-Bissingen - VfB Eppingen
