Oberligist plant für die neue Saison

+++ RSV Eintracht verlängert mit Trainer-Duo +++

Der RSV Eintracht hat die Verträge mit dem Trainer-Duo Patrick Hinze (Cheftrainer) und Jörg Miekley (Co-Trainer) vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert. Der Verein setzt damit ein klares Bekenntnis zu seinen beiden dienstältesten Fußball-Trainern. Hinze und Miekley haben die erste Mannschaft im Jahr 2016 übernommen und führten die Blau-Weißen aus der Landesliga bis in die Oberliga. In dieser Saison spielt der RSV seine bislang erfolgreichste - in der Liga rangiert das Team in der Spitzengruppe und im Pokal gelang der sensationelle Einzug in das Landespokalendspiel. Dies war nicht selbstverständlich, galt es doch, zu Saisonbeginn ein neu zusammengestelltes Team zu einer Mannschaft zu formen.